Apariție de poveste pentru familia regală. Prințul William și Kate au venit cu toți cei trei copii la Jocurile Commonwealth

Prințul William și prințesa Kate Middleton au avut una dintre cele mai rare apariții publice în formulă completă, alături de prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, la Jocurile Commonwealth de la Glasgow. Familia regală a urmărit semifinalele de netball, a vizitat velodromul și s-a întâlnit cu sportivi și voluntari, într-o zi plină de momente relaxate și imagini care au atras atenția publicului.

Kate și William au urmărit semifinalele de netball alături de George, Charlotte și Louis

Prințul și Prințesa de Wales au fost prezenți în tribunele arenei OVO Hydro din Glasgow, unde au urmărit semifinalele competiției de netball din cadrul Jocurilor Commonwealth.

Alături de ei s-au aflat cei trei copii ai cuplului: prințul George, în vârstă de 13 ani, prințesa Charlotte, de 11 ani, și prințul Louis, de 8 ani. Familia a urmărit victoria Noii Zeelande, care s-a impus cu 61-54 în fața Angliei și și-a asigurat locul în finală.

În Scoția, William și Kate poartă titlurile de Duce și Ducesă de Rothesay.

Charlotte a comentat meciul, iar Louis a furat din nou toate privirile

Pe parcursul partidei, prințesa Charlotte s-a întors de mai multe ori către mama sa pentru a comenta fazele de joc, arătând spre teren.

George, care și-a aniversat recent împlinirea a 13 ani, a urmărit meciul cu maximă atenție, adoptând aceeași postură ca tatăl său, aplecat în față și concentrat asupra jocului.

În schimb, mezinul familiei, prințul Louis, a oferit din nou momente savuroase. Așezat între fratele și sora sa, acesta a părut când ușor plictisit, sprijinindu-și capul în mâini, când extrem de entuziasmat de fazele spectaculoase ale meciului. Louis și-a confirmat astfel reputația de cel mai spontan membru al familiei regale la evenimentele publice.

Fotografii cu sportivii și întâlnire cu mascota competiției

După semifinala de netball, familia regală s-a întâlnit cu mai mulți sportivi și voluntari implicați în organizarea Jocurilor Commonwealth.

William, Kate și copiii lor au discutat cu parahalterofilul Mark Swan, medaliat cu aur, și cu gimnastul Reuben Ward.

Prințesa Kate și prințesa Charlotte au făcut fotografii alături de echipa feminină de netball a Scoției, iar mascota competiției, Finnie, i-a făcut pe George și Charlotte să zâmbească. Charlotte a schimbat chiar și un „high five” cu mascota.

Vizită la velodrom și întâlnire cu mari campioni ai ciclismului

Programul familiei regale a continuat la Velodromul Sir Chris Hoy, unde au urmărit întrecerile de ciclism.

William și Kate au stat de vorbă cu multipla campioană olimpică Dame Laura Kenny și au ocupat locuri chiar în spatele legendarului Sir Chris Hoy.

Prințul William a fost surprins explicându-le fiilor săi diferite momente din competiție și discutând cu sportivii prezenți.

Una dintre puținele apariții publice în formulă completă

Prezența întregii familii la Glasgow a atras atenția deoarece William și Kate apar destul de rar în public împreună cu toți cei trei copii.

Luna trecută, George și Charlotte au participat la finala masculină de la Wimbledon fără fratele lor mai mic, iar înainte de aceasta familia fusese văzută împreună după ce prințesa Kate a încheiat provocarea caritabilă National Three Peaks Challenge, organizată în sprijinul Royal Marsden Cancer Charity.

Fotografiile de atunci o surprindeau pe Kate îmbrățișându-și copiii după parcurgerea traseului montan de aproximativ 37 de kilometri peste cele mai înalte vârfuri din Anglia, Țara Galilor și Scoția.

Glasgow găzduiește pentru a doua oară Jocurile Commonwealth

Actuala ediție a Jocurilor Commonwealth se desfășoară într-un format mai restrâns, cu 215 medalii acordate în cadrul a 10 discipline sportive și un număr record de 47 de probe de parasport.

Glasgow a preluat organizarea competiției după retragerea statului australian Victoria, care a renunțat din cauza costurilor ridicate.

Duminică sunt programate finala de netball dintre Jamaica și Noua Zeelandă, ceremonia de închidere și predarea oficială a ștafetei către Ahmedabad, orașul indian care va găzdui ediția centenară a Jocurilor Commonwealth din 2030.

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