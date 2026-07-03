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Cum scapi rapid de afide de pe plantele de apartament. Trucurile simple care funcționează întotdeauna

De: Daniel Matei 03/07/2026 | 07:40
Cum scapi rapid de afide de pe plantele de apartament. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
Sursa foto: Shutterstock
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Dacă plantele tale de apartament încep să aibă frunze deformate, lipicioase sau să își piardă din vigoare, cauza ar putea fi una dintre cele mai comune probleme de interior: afidele.

Aceste insecte mici, moi și de obicei verzi, dar uneori negre, albe sau roz, se hrănesc cu seva plantelor și se pot înmulți rapid în mediul cald din interiorul locuințelor. Pot să apară pe frunze tinere, pe tulpini sau pe partea inferioară a frunzelor, unde sunt mai greu de observat, scrie The Spruce.

Pe lângă deteriorarea directă a plantei, afidele lasă în urmă o substanță lipicioasă numită „rouă de miere”, care poate atrage mucegaiul și alte probleme secundare. În cazurile mai grave, infestarea poate duce la încetinirea creșterii sau chiar la moartea plantei.

Cum scapi de afide

Specialiștii spun că una dintre cele mai simple metode de control este îndepărtarea mecanică: plantele pot fi clătite cu un jet puternic de apă sau frunzele pot fi șterse manual pentru a elimina insectele vizibile.

O altă soluție eficientă este utilizarea săpunului insecticid sau a uleiului de neem, aplicate direct pe zonele afectate. Aceste substanțe acționează prin acoperirea și sufocarea insectelor, întrerupându-le ciclul de viață. În unele cazuri, pot fi folosite și spray-uri naturale pe bază de usturoi sau ardei iute.

Dacă infestarea este severă, se recomandă îndepărtarea părților grav afectate ale plantei sau, în situații extreme, eliminarea completă a plantei pentru a preveni răspândirea dăunătorilor la celelalte plante din casă.

Experții atrag atenția că verificarea regulată a plantelor, în special a noilor achiziții, este cea mai bună metodă de prevenire. De asemenea, plantele sănătoase și bine îngrijite sunt mai puțin vulnerabile la atacul afidelor. Intervenția rapidă este cheia: cu cât sunt detectate mai devreme, cu atât șansele de a salva planta sunt mai mari, mai spun specialiștii.

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