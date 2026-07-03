Kim Kardashian, pregătită să facă pasul cel mare alături de Lewis Hamilton? „Pentru Kris, Lewis ar fi ginerele ideal”

Relația dintre Kim Kardashian și pilotul F1 Lewis Hamilton ar deveni tot mai serioasă. Presa internațională titrează că vedeta TV speră la o cerere în căsătorie în viitorul apropiat. Află detalii!

Relația dintre Kim și Hamilton, tot mai sudată

Potrivit unor surse citate de RadarOnline.com, Kim Kardashian și pilotul de Formula 1 ar trăi o poveste de dragoste tot mai serioasă. Vedeta TV, în vârstă de 45 de ani, ar visa deja la un viitor alături de sportivul în vârstă de 41 de ani.

După ce la începutul anului au apărut zvonuri despre o idilă, cele două vedete au confirmat ulterior relația prin imagini publicate pe conturile lor de Instagram. Prima imagine a fost postată de Kim pe 1 iunie, apoi el i-a suflat un pupic în timp ce bruneta îl susținea din tribune la Formula 1 Monaco Grand Prix.

„Și-a luat tot timpul de care avea nevoie înainte să intre într-o nouă poveste de dragoste. Ideea de a ieși la întâlniri cu mai multe persoane nu o atrăgea deloc (n.r. după divorțul de Kanye West). Încă are emoții când vine vorba despre un nou mariaj. Procesul divorțului a fost extrem de dificil, iar experiențele trăite, în special cele legate de Kanye, au lăsat urme adânci. Mintea îi spune să fie prudentă, însă inima îi spune că toate semnele indică un final fericit alături de Lewis”, susține sursa din anturajul celor două vedete pentru presa de peste Ocean.

Lewis Hamilton a făcut primul pas

Sursa citată susține că pilotul de Formula 1 este cel care a făcut primul pas. A căutat-o pe Kim și a făcut tot posibilul să-i intre în grații.

„Lewis a fost foarte fermecător și a depus eforturi pentru a o cuceri”, a adăugat sursa citată.

Se pare că relația lor de prietenie – căci vedetele se cunosc de mulți ani – s-a transformat într-o iubire tot mai puternică. Cei doi s-ar fi amorezat încă din luna februarie, dar au preferat să păstreze începutul relației un secret. Sursa citată de RadarOnline susține că bruneta se gândește tot mai mult la o căsătorie.

„În privat, Kim a mărturisit că îl consideră un bărbat potrivit pentru a-i deveni soț. Sentimentele sunt reciproce, deoarece și Lewis este îndrăgostit de Kim. Relația lor devine din ce în ce mai serioasă. Au avut o conexiune foarte bună încă dinainte. Există o fundație solidă pe care își pot construi relația. Acest lucru i-a oferit lui Kim încrederea că nu este nevoie să treacă printr-o perioadă lungă de curtare și că pot face pași importanți mai repede.”

Kris Jenner aprobă relația lui Kim cu Lewis

Cele două vedete de peste Ocean ar petrece tot mai mult timp în familiile lor. Hamilton și mama sa, Carmen Larbalestier, s-au alăturat recent lui Kim Kardashian, copiilor acesteia – Saint, Chicago și Psalm – precum și lui Kris Jenner, la o aniversare organizată la restaurantul Nobu Malibu. North West nu ar fi fost prezentă.

„Kris adoră această relație. Crede că Lewis este un bărbat bun și potrivit pentru Kim. Îi place și faptul că are o relație apropiată cu mama lui. Pentru ea este important ca Kim să fie alături de un bărbat care nu se simte intimidat de celebritatea și statutul ei. Pentru Kris, Lewis ar fi ginerele ideal. Îi susține la fiecare pas și speră că își vor oficializa relația cât mai curând.”

Lewis Hamilton nu se grăbește la însurătoare

În continuare, sursa citată susține că pilotul de Formula 1 se focusează în continuare pe cariera sa. Hamilton nu pare așa dornic să-și pună pirostriile, ci să-și canalizeze toată energia în a-și consolida tot mai mult cariera.

„Mă uit la ceilalți piloți și mă întreb cum reușesc. Unii au copii, alții sunt căsătoriți, majoritatea au iubite. Eu, în ultimii zece ani, m-am concentrat aproape exclusiv pe performanțele mele”, potrivit unui interviu acordat postului belgian RTBF.

În trecut, sportivul s-a iubit ani buni cu celebra Nicole Scherzinger, fosta solistă a trupei Pussycat Dolls, și cu mai multe modele, inclusiv Gigi Hadid. Acest palmares i-a determinat pe prieteni să o atenționeze pe Kim.

„Acesta este un mic semnal de alarmă pentru prietenii lui Kim. Ei spun că, în trecut, Lewis era cunoscut pentru numeroasele sale relații”, mai susține sursa.

Cu cine a fost căsătorită Kim Kardashian

Kim nu s-ar afla la primul ei mariaj, după cum știm cu toții. Bruneta s-a căsătorit prima dată în anul 2000 cu producătorul muzical Damon Thomas. Cei doi au divorțat patru ani mai târziu. În 2011, Kim Kardashian s-a căsătorit cu fostul baschetbalist Kris Humphries, dar au divorțat după 72 de zile.

Cea mai lungă căsnicie a fost cu Kanye West, alături de care are patru copii. S-au căsătorit în anul 2014 și au divorțat șapte ani mai târziu.

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