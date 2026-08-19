Vedeta din „Sister Wives”, Janelle Brown, și-a prezentat noul iubit după despărțirea de Kody Brown

Janelle Brown și-a surprins fanii dezvăluind că are o nouă relație, la patru ani după despărțirea de Kody Brown. Vedeta din Sister Wives, în vârstă de 57 de ani, susținuse anterior că nu mai este interesată nici de întâlniri romantice, nici de o nouă căsătorie după încheierea mariajului spiritual de aproape 30 de ani. Acum, Janelle l-a prezentat public pe bărbatul despre care spune că s-a dovedit a fi exact ceea ce nu știa că are nevoie.

Janelle Brown are o nouă iubire în viața sa

Vedeta din Sister Wives a dezvăluit marți, 18 august, pe Instagram, că are un iubit, la patru ani după ce și-a anunțat despărțirea de Kody Brown. Janelle a scris alături de un selfie în care apare împreună cu noul său partener:

„Unele capitole sunt menite să se desfășoare în liniște înainte de a fi împărtășite. Nu căutam pe nimeni. Cu siguranță nu mă așteptam la tine. Și, cumva, te-ai dovedit a fi exact ceea ce nu știam că am nevoie. Și a fost ceva cu adevărat minunat.”

La finalul mesajului, vedeta și-a prezentat oficial noul partener:

„Toată lumea să-l cunoască pe Pete.”

Janelle Brown și Kody au fost împreună aproape 30 de ani

Janelle și Kody Brown s-au căsătorit spiritual în 1993 și au avut împreună șase copii. Ea a fost cea de-a doua soție a lui Kody, după Meri Brown.

După ce Christine Brown a decis să-l părăsească pe Kody în 2021, Janelle a făcut același pas în 2022, punând capăt unei relații care durase aproape trei decenii.

În timp ce Christine a rupt definitiv legăturile cu Kody și ulterior s-a recăsătorit cu David Woolley, Janelle a fost mult mai rezervată în privința posibilității de a începe o nouă poveste de dragoste.

Credința a făcut despărțirea mult mai complicată

În timpul unei ediții speciale a emisiunii Sister Wives din 2023, Janelle a vorbit despre conflictul interior provocat de despărțirea de Kody și de convingerile sale religioase.

„Cred profund în credința mea. Am ajuns la atât de multă pace încât nu știu cum să împac lucrurile. Asta este dezbaterea pe care o port permanent cu mine însămi, pentru că știu că sunt fericită. Nu vreau ca el să se întoarcă, dar credința mea spune că suntem căsătoriți pentru eternitate”, mărturisea ea.

Janelle explica în 2024 și de ce nu se considera, propriu-zis, „divorțată” de Kody.

„Pentru că nu am fost niciodată căsătoriți legal, nu pot spune cu adevărat că sunt divorțată. Pur și simplu spun «nu mai sunt cu el» atunci când explic situația altor persoane. Spun: «Nu mai sunt cu partenerul meu».”

În 2025 spunea că nu mai vrea nici măcar să iasă la întâlniri

Noua relație este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în februarie 2025, Janelle respingea categoric ideea unei noi căsătorii și spunea că nici măcar întâlnirile romantice nu o mai atrag.

„Căsnicia mea s-a terminat. Nu știu ce voi face. Nu sunt cu adevărat interesată să mă căsătoresc din nou sau măcar să ies la întâlniri în această etapă. Așa că nici măcar nu mă gândesc la lucruri de genul: «Ce trebuie să fac?». Pur și simplu simt că am terminat cu asta”, spunea ea atunci.

Un an mai târziu, situația avea să fie cu totul diferită.

„Sunt liberă”. Momentul în care a încheiat și spiritual căsnicia

Într-un episod din Sister Wives difuzat în ianuarie 2026, Janelle a dezvăluit că a primit din partea bisericii sale, Apostolic United Brethren, o „eliberare spirituală” din căsnicia cu Kody.

Ținând în mână documentul care confirma decizia, Janelle și-a exprimat entuziasmul:

„Îl am. A fost ușor. Credeam că va trebui să mă întorc pentru o a doua întâlnire. Sunt liberă. Sunt liberă. Sunt liberă. Sunt liberă.”

Astfel, după ani în care credința sa a complicat modul în care privea despărțirea de Kody, Janelle a considerat că mariajul lor s-a încheiat și din punct de vedere spiritual.

A început o viață nouă în Carolina de Nord

După despărțirea de Kody, Janelle s-a mutat în Carolina de Nord pentru a fi mai aproape de fiica lor, Madison Brush, și de nepoții săi.

Janelle și Kody îi mai au împreună pe Logan, Hunter, Gabriel și Savannah. Fiul lor Garrison a murit în 2024.

Despărțirea lui Janelle a făcut parte din destrămarea familiei poligame prezentate ani la rând în Sister Wives. Christine l-a părăsit pe Kody în 2021, Janelle în 2022, iar Meri a pus capăt relației lor în 2023.

Robyn Brown, cu care Kody s-a căsătorit legal în 2014, a rămas singura sa soție.

Pentru Janelle, însă, capitolul început după despărțirea de Kody pare să fi intrat acum într-o etapă neașteptată. După ce declara că nu mai este interesată de iubire, vedeta din Sister Wives și-a găsit un nou partener într-un moment în care, după propriile cuvinte, nici măcar nu îl căuta.

CITEȘTE ȘI: Cerere în căsătorie pe o plajă din Florida. Vedeta din The Bachelorette și-a surprins iubita cu inelul

De ce apare încă drept Cristina Rotaru pe Instagram, deși a divorțat de Andrei? Fosta concurentă de la Insula Iubirii a lămurit tot