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Fratele Prințesei Diana pregătește o carte cu dezvăluiri despre viața ei. Va vorbi despre căsnicia cu Charles, „neadevăruri” și moartea tragică

De: Paul Hangerli 19/08/2026 | 07:20
Fratele Prințesei Diana pregătește o carte cu dezvăluiri despre viața ei. Va vorbi despre căsnicia cu Charles, „neadevăruri” și moartea tragică
Fratele Prințesei va scrie o nouă carte, sursa-colaj CANCAN.RO
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Charles Spencer, fratele mai mic al Prințesei Diana, va publica o carte despre viața surorii sale, în care promite să spună „adevărul” despre una dintre cele mai cunoscute femei ale secolului XX. Volumul, intitulat Swan Song: Diana, My Sister, va aborda inclusiv căsnicia Dianei cu Charles, informațiile pe care Earl Spencer le consideră neadevărate și care s-ar fi perpetuat de-a lungul anilor, dar și moartea tragică a prințesei.

Fratele Prințesei Diana va publica o carte despre viața ei

Earl Spencer se pregătește să publice o carte cu dezvăluiri despre viața surorii sale, Prințesa Diana. Memoriile vor apărea la nivel internațional luna viitoare, înaintea împlinirii a 30 de ani de la moartea acesteia.

Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, promite o relatare „extraordinar de emoționantă” despre relația pe care a avut-o cu Diana și despre aspecte din viața acesteia care, susține el, nu au mai fost prezentate până acum din perspectiva sa.

Cei doi frați au avut o relație apropiată de-a lungul vieții, până la moartea Dianei, în accidentul rutier produs la Paris, în 1997.

Charles Spencer vrea să spună „adevărul” despre Diana

Făcând referire la celebrul discurs pe care l-a rostit la funeraliile surorii sale, la Westminster Abbey, Earl Spencer spune că intenția sa este să prezinte propria versiune asupra vieții Dianei și să corecteze ceea ce consideră a fi informații false care, cu timpul, au ajuns să fie acceptate drept adevăruri.

„Odată cu apropierea celei de-a 30-a aniversări a morții tragice a Dianei, am fost din nou inundat de solicitări pentru interviuri despre sora mea”, a explicat Charles Spencer.

Tocmai acest interes l-a determinat să își aștearnă amintirile pe hârtie.

„Acest lucru m-a convins să-mi scriu propriile gânduri și amintiri, o dată pentru totdeauna, în loc să trec din nou prin disconfortul de a citi opiniile altora, multe dintre ele bazate pe neadevăruri care au ajuns să fie acceptate de-a lungul timpului.”

„Vreau să vorbesc în numele Dianei”

Charles Spencer spune că volumul va urmări același principiu care l-a ghidat atunci când și-a luat rămas-bun de la sora sa, în fața milioanelor de oameni care urmăreau funeraliile.

„Scopul acestei cărți este să spună adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei, așa cum am încercat să fac și atunci când am vorbit la înmormântarea ei. La fel ca în discursul meu funerar, vreau să vorbesc în numele Dianei și să o fac într-un mod deschis și pozitiv.”, a spus acesta.

Earl Spencer speră ca volumul să ajungă atât la cei care au cunoscut-o și au admirat-o pe Diana în timpul vieții, cât și la generațiile care s-au născut după moartea ei.

„Sper că această carte va fi interesantă pentru numeroșii oameni care încă prețuiesc amintirea Dianei din timpul vieții sale.”

Cum își descrie Charles Spencer sora

Fratele Dianei își dorește ca tinerii care nu au prins perioada în care prințesa se afla în centrul atenției mondiale să înțeleagă cine a fost aceasta dincolo de imaginea publică.

„M-aș bucura dacă cei prea tineri pentru a și-o aminti în perioada ei de glorie ar simți, după ce vor citi cartea, că înțeleg cine a fost ea cu adevărat.”

Charles Spencer o descrie drept „un personaj unic, dinamic, plin de iubire, carismă și îndoieli de sine, care a trăit viața din plin și a lăsat lumea într-un loc mult mai bun, în ciuda faptului că a părăsit scena atât de tânără”.

Moartea Dianei a îndurerat o lume întreagă

Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997, în urma accidentului rutier produs în tunelul Pont de l’Alma din Paris.

Funeraliile au avut loc șase zile mai târziu, la Westminster Abbey, și au fost transmise la televiziunea britanică. Numai în Marea Britanie, aproximativ 32,1 milioane de oameni au urmărit ceremonia.

În timpul funeraliilor, Earl Spencer a rostit un discurs care a rămas unul dintre momentele memorabile ale ceremoniei și care a fost întâmpinat cu aplauze atât în interiorul, cât și în afara abației.

Atunci, el a promis că familia de sânge a Dianei va avea grijă de William și Harry, astfel încât sufletele lor „să nu fie pur și simplu copleșite de datorie și tradiție”.

Cine este Charles Spencer, fratele Prințesei Diana

Născut Charles Edward Maurice Spencer, acesta este fratele mai mic al Prințesei Diana și unchiul matern al Prințului William și al Prințului Harry.

În 1992, el a devenit al nouălea Earl Spencer, moștenind titlul familiei. Regina Elisabeta a II-a i-a fost nașă de botez, iar părinții săi au fost vicontele și vicontesa Althorp.

Cartea Swan Song: Diana, My Sister este prezentată de editorul Daniel Bunyard drept un volum de „importanță istorică”.

Acesta consideră că perspectiva autorului este una imposibil de reprodus de un alt biograf, tocmai datorită relației sale apropiate cu Diana.

„Charles Spencer este atât un frate iubitor, cât și un apreciat autor de memorii și un istoric renumit, iar toate aceste laturi se reunesc în Swan Song”, a declarat editorul.

Cartea promite dezvăluiri care vor atrage atenția

Potrivit editorului, volumul este „extraordinar de emoționant, frumos scris și remarcabil de sincer”, iar Charles Spencer ar aborda subiectele sensibile fără resentimente și fără să idealizeze trecutul.

Cartea va conține și numeroase dezvăluiri despre Diana despre care editorul spune că vor atrage „o atenție considerabilă”.

În același timp, volumul este prezentat drept un omagiu adus femeii din spatele unuia dintre cele mai cunoscute personaje ale Familiei Regale britanice.

„Cititorii vor descoperi, pentru prima dată, dar și pentru totdeauna, un omagiu potrivit adus femeii iubite care a fost Prințesa Diana”, a transmis editorul.

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