Ce a dus-o pe Gabriela Cristea la obezitate! Vedeta a dezvăluit prin ce perioadă dificilă a trecut

Ce a dus-o pe Gabriela Cristea la obezitate! Vedeta a dezvăluit prin ce perioadă dificilă a trecut
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Gabriela Cristea/ sursa foto: social media
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Gabriela Cristea s-a confruntat de-a lungul timpului cu fluctuații de greutate. În urmă cu ceva timp a dezvăluit că a ajuns la obezitate, iar din acest motiv s-a pus pe treabă și a reușit să dea jos kilogramele în plus. Fanii acesteia au dezbătut subiectul, invocând tot felul de motive pentru care prezentatoarea TV s-a îngrășat, acum a decis să pună stop acuzațiilor și a mărturisit prin ce perioadă dificilă a trecut. 

Gabriela Cristea a apelat la ajutorul medicului specialist pentru a scăpa de kilogramele în plus. Până acum a reușit să slăbească în jur de 35 de kilograme, iar acum se simte mai bine ca oricând în pielea ei.

Ea a mărturisit că în tinerețe reușea să ajungă la o greutate potrivită destul de rapid, însă după nașterea celei de-a doua fetițe, lucrurile s-au schimbat radical. Aceasta a explicat că a trecut printr-un dezechilibru hormonal profund. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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„Când eram tânără, dacă aveam de dat 2, 3, 5 sau 10 kilograme, în două luni știam că ajung acolo unde îmi doresc. Făceam niște mici eforturi.

După ce am născut-o pe Iris, am intrat în prima parte a premenopauzei. A fost o explozie de hormoni greșită. Am încercat zeci de cure de slăbire, cu frunze de… și nu reușeam. Mi se părea din ce în ce mai greu”, a spus Gabriela Cristea la podcastul său.

Prin ce a trecut Gabriela Cristea

Prezentatoarea TV a dezvăluit că era pe cale să renunțe la lupta împotriva kilogramelor în plus. Cu toate acestea, a ajuns în cabinetul medicului specialist care a îndemnat-o să slăbească nu din cauza aspectului fizic, ci din cauza pericolelor de sănătate la care se expunea. Aceasta a explicat că în prima săptămână a reușit să dea jos nici mai mult, nici mai puțin de șase kilograme.

„În prima săptămână am slăbit două kilograme. În prima lună șase kilograme, dar dacă mă întrebați ce am învățat eu în luna aceea despre mâncare, răspunsul este nimic. Eu mâncam la fel de prost, doar că mâncam mai puțin.

Corpul meu se schimbase înainte să apuce mintea mea să se înțeleagă ce se întâmplă (…) Tratamentul tăiase foamea, dar nu ștersese educația alimentară de 50 de ani, nu ștersese automatismele, reflexele (…) De foarte multe ori după masă, mă simțeam prost”, a povestit ea.

Gabriela Cristea/ sursa foto: social media

Gabriela Cristea/ sursa foto: social media

Pe de altă parte, din cauza injecțiilor Gabriela Cristea s-a confruntat cu reacții negative precum greață, vărsături și balonare. Despre asta spune că a fost unul dintre cele mai neplăcute momente din tot acest parcurs.

„Într-adevăr, dacă luați prospectul, o să descoperiți că sunt o serie de efecte adverse care ar putea să apară într-o proporție mai mare sau mai mică, pentru că, știți cu toții, omul este diferit, de la un om la altul, fiecare reacționează altfel la tratamente.

La fel se întâmplă și cu acest tratament. Pot apărea efecte adverse foarte, foarte agresive sau mai puțin agresive. Eu am fost în tabăra celor care nu au avut parte de multe efecte adverse. O să vă povestesc ce am pățit eu în perioada tratamentului. În primul rând, vreau să vă spun că nu am avut parte de efecte adverse deloc, doar în două situații s-a întâmplat: atunci când am mâncat prost sau greșit, lucruri care nu fac bine organismului, în general, și de la care oricum poți avea reacții adverse de genul vărsături, diaree, balonări etc.

Sau am avut același tip de reacție în momentul în care am trecut de la un dozaj mai mic la un dozaj mai mare și când am început efectiv tratamentul.

Dar organismul s-a reglat imediat și, în mai puțin de o săptămână, pentru că am mâncat și corect, și ce aveam eu nevoie în organism, organismul s-a reglat foarte repede și am reușit să mă întorc la un stil de viață normal și sănătos”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

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