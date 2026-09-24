„Trăiește pe banii Gabrielei Cristea”. Tavi Clonda nu a mai suportat și a răspuns acuzațiilor

„Trăiește pe banii Gabrielei Cristea”. Tavi Clonda nu a mai suportat și a răspuns acuzațiilor
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Gabriela Cristea și Tavi Clonda / Sursa foto: Social media
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Tavi Clonda a vorbit deschis despre modul în care sunt împărțite responsabilitățile financiare în familia sa, după ce au apărut speculații potrivit cărora ar depinde financiar de Gabriela Cristea. Artistul a explicat cum își organizează cei doi banii și care este, de fapt, situația financiară a cuplului.

Subiectul banilor din familia Clonda a ajuns din nou în centrul atenției. Tavi a fost întrebat despre comentariile celor care îl acuză că s-ar întreține din veniturile Gabrielei. Artistul a ales să răspundă public acestor zvonuri în cadrul podcastului prezentat de soția sa.

Gabriela Cristea a fost cea care a adus în discuție acest subiect. Totul a pornit de la un mesaj pe care l-a primit recent în mediul online. Vedeta a vrut să afle de la partenerul său dacă astfel de remarci mai au impact asupra lui și cum reacționează în prezent la criticile venite din partea internauților.

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Artistul, deranjat de speculațiile privind veniturile sale

„Au fost multe voci care îți spuneau ție, de exemplu: «Trăiești pe banii nevestei». Am citit chiar aseară un comentariu și m-a bușit râsul. Era la o postare în care tu spuneai ceva drăguț, cu poezie, cu nu știu ce, și cineva zicea: «N-are nevoie de poezie, are nevoie să-i aduci bani acasă»”, i-a spus Gabriela Cristea soțului său.

Tavi Clonda nu a lăsat afirmațiile fără răspuns. El a vorbit despre perioada în care activitatea sa artistică îi aducea câștiguri importante.

„Da, dragostea trece prin stomac. Mai știi când veneam de la nunți? Îmi aduc aminte acum, pe vremea când se plătea cash. Și puneam banii pe noptieră, fraților. Aruncam teancul, ziceai că am fost la manele și am luat banii, știi? Deci ți-am adus și bani acasă. Îi aruncam așa, la propriu”, i-a răspuns artistul.

Cântărețul a explicat că nu privește relația de cuplu prin prisma celui care câștigă mai mulți bani. În opinia sa, veniturile nu reprezintă un motiv de competiție între el și Gabriela Cristea. Artistul a vorbit și despre implicarea sa în diverse aspecte practice din viața de zi cu zi, inclusiv în activitățile care îi permit soției sale să își desfășoare proiectele profesionale.

„Dacă vreți contract cu Gabriela, mă sunați”

„Cine spune lucrul ăsta probabil că are banii separat. Ei nu înțeleg că banii se pun la comun într-o echipă, într-o familie. Nu contorizezi care și cum. Probabil că se mai simte (n.r. orgoliul masculin), mai intervine, dar nu știu dacă e neapărat orgoliu. După aia trece, pentru că vin momente când câștigi și tu, iar atunci când câștigi și tu mai mult, se echilibrează.

După aia nu mai ții cont care e cardul, al cui e, cum e. Dar probabil că, într-un fel, mă mai apasă uneori. De asta muncesc. Te ajut pe tine. De asta sunt managerul, dacă vreți contract cu Gabriela, mă sunați. De asta te ajut la filmări, de asta fac lucrurile prin casă care ar costa bani. Sunt o grămadă de lucruri la care, practic, economisim pentru că le fac eu bine. Eu le fac din plăcere, nu ca să economisesc neapărat bani. Unde nu pot, nu schimb eu instalații electrice, dar, în rest, prin curte și prin casă fac destul de multe lucruri. Laudă-mă și tu!”, a completat Tavi Clonda.

Sursa foto: Social media

Prezentatoarea TV a susținut punctul de vedere exprimat de soțul ei și a explicat că astfel de discuții pornesc adesea de la o perspectivă greșită asupra vieții de familie. Vedeta consideră că într-o relație nu ar trebui analizat separat aportul fiecăruia, deoarece responsabilitățile, sprijinul reciproc și contribuțiile celor doi se completează.

„Da, chiar faci. De asta am și deschis subiectul ăsta, ca să înțeleagă lumea. Adică să vorbim cu subiect și predicat, pentru că spuneam la începutul discuției noastre că oamenii, cumva, în loc să ne ia ca pe o echipă, au început să ne compare: «Ea face nu știu ce, el face nu știu ce», «Ea nu face nu știu ce, el nu face nu știu ce»”, a adăugat Gabriela Cristea.

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