David Popovici a descoperit un colț de Românie pe care îl recomandă tuturor. „E extraordinar”

Departe competițiilor internaționale, David Popovici a ales să-și petreacă o parte din această vară într-un mod complet diferit. Sportivul a lăsat pentru câteva zile antrenamentele și deplasările în străinătate și a pornit să descopere locuri din România, inclusiv pe jos, pe trasee de munte.

David Popovici a împlinit 22 de ani pe 15 septembrie și a ales să-și organizeze aniversarea într-un mod discret, fără petreceri extravagante sau evenimente fastuoase. Sportivul a preferat să fie înconjurat de oamenii apropiați și a petrecut alături de familie și câțiva prieteni, într-un cadru relaxat.

Ce locuri uimitoare a descoperit David Popovici

Vacanța din această vară i-a oferit înotătorului și ocazia de a descoperi mai bine România. Printre experiențele care i-au rămas în memorie se numără o drumeție pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai cunoscute trasee de lungă distanță din țară. Drumul are aproximativ 1.420 de kilometri și leagă Mănăstirea Putna de Turnu Severin, traversând zece județe și numeroase localități.

Sportivul a parcurs o porțiune a traseului împreună cu membri ai familiei și a mers pe jos aproximativ 14 kilometri într-o singură zi. Experiența l-a scos din rutina obișnuită și i-a oferit ocazia să petreacă mai mult timp în natură.

„De ziua mea am petrecut foarte simplu, la o cină cu familia și prietenii mei apropiați. Nu sunt neapărat un fan al evenimentelor extrem de pompoase, chiar dacă e vorba de ziua mea, un eveniment important. O masă bună, cu mâncare bună, alături de oamenii potriviți!. Una din cele mai frumoase activități pe care le-am făcut în vacanța aceasta s-a întâmplat chiar acum câteva zile. Am fost pe Via Transilvanica alături de o parte din familia mea, m-am plimbat mult pe jos. Cred că m-am plimbat într-o zi aproximativ 14 kilometri, iar după mă dureau picioarele de nu mai puteam”, a povestit David Popovici, conform gsp.ro.

Unul dintre locurile care l-au impresionat în mod deosebit a fost satul Șapartoc, din județul Mureș. Pe lângă drumeție, David Popovici s-a bucurat și de plimbări cu bicicleta prin zonele montane.

Deși competițiile de înot i-au permis să călătorească în numeroase țări, campionul consideră că România încă ascunde multe locuri spectaculoase pe care își dorește să le descopere.

„Nu sunt neapărat obișnuit cu mersul, dar a fost foarte frumos să merg prin natură, să descopăr România. Prin înot am avut oportunitatea să călătoresc toată lumea, sunt norocos pentru acest lucru, dar în România mai am multe de explorat. Am mers prin niște zone frumoase, culminând cu satul Șapartoc. Căutați-l, e extraordinar, vă recomand să mergeți. Plus că m-am dat cu bicicleta prin munți”, a mai spus tânărul.

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