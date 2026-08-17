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Cum a fost surprins David Popovici alături de iubita lui, după victoria de la Campionatele Europene: ”Îmi cer scuze”

De: Simona Vlad 17/08/2026 | 19:46
Cum a fost surprins David Popovici alături de iubita lui, după victoria de la Campionatele Europene: ”Îmi cer scuze”
Sursa foto: Social Media
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David Popovici traversează din nou un moment de referință în cariera sa, după performanțele spectaculoase obținute la Campionatele Europene de natație de la Paris. Campionul român a cucerit medalii de aur în probele de 100 și 200 de metri liber, iar succesul său a fost sărbătorit și de persoana care îi este alături de aproximativ șase ani.

Taisia Nițuleasa a fost prezentă la Paris pentru a-și susține iubitul și nu și-a ascuns emoțiile după victoriile acestuia. Tânăra a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care apare alături de David Popovici, dar și câteva mesaje pline de afecțiune.

Taisia Nițuleasa, alături de David Popovici la Paris

David Popovici a reușit o nouă performanță remarcabilă la Campionatele Europene, demonstrând încă o dată că se află în topul natației mondiale. Sportivul român în vârstă de 21 de ani a reușit să își apere titlurile europene la 100 și 200 de metri liber. Victoria a fost cu atât mai specială pentru campion cu cât în tribune s-au aflat oameni apropiați lui, printre care și Taisia Nițuleasa. Iubita lui David Popovici a urmărit cursele din capitala Franței și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva momente din această experiență. După finala de 200 de metri liber, tânăra a publicat o fotografie alături de sportiv și i-a transmis un mesaj simplu, dar plin de emoție:

„Love you, baby.”

Taisia nu s-a oprit însă aici. La scurt timp, aceasta a revenit cu un mesaj în care a vorbit despre sentimentele pe care le are pentru campion.

„Îl iubesc enorm pe acest om”

Partenera lui David Popovici a recunoscut că momentul a făcut-o să fie extrem de emoționată și a ales să împărtășească bucuria cu cei care o urmăresc în mediul online.

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie, dar îl iubesc enorm pe acest om. Am I the luckiest girl or what?”, a transmis Taisia Nițuleasa.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și se cunosc încă din perioada liceului. Deși relația lor atrage în mod constant atenția publicului, David și Taisia au preferat, în general, să păstreze detaliile vieții lor de cuplu departe de expunerea excesivă. Prezența tinerei la Paris arată însă că Taisia îi este aproape campionului în momentele importante ale carierei sale.

David Popovici: „Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea”

După victoria de la 200 de metri liber, Popovici a vorbit despre performanța sa și despre ceea ce înseamnă pentru el să rămână constant la cel mai înalt nivel. Sportivul a explicat că, în acest punct al carierei, motivația sa nu mai ține numai de medalii și titluri, ci mai ales de dorința de a-și depăși propriile limite.

„Sunt foarte fericit. Pentru mine, mă ajută să-mi demonstrez că nu sunt numai bun și atât, pot să fiu și consecvent, pot să fiu constant la cel mai înalt nivel, iar asta este mai greu decât să ajungi în top o dată. Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea. Acum nu înot pentru obiective și titluri, ci pur și simplu de dragul de a excela, de dragul performanței. Deși înotul este una dintre cele mai importante părți din viața mea, nu e viața mea. Înotul este poate un hobby la care sunt foarte bun. O să merg să mănânc ceva bun cu ai mei. Pot să mă culc la ce oră vreau acum, ăsta e un privilegiu.”

David Popovici, impresionat de susținerea românilor

Succesul de la Paris a venit și cu o doză importantă de emoție pentru Popovici, care a vorbit despre sprijinul primit din partea românilor. Sportivul a mărturisit că, atunci când aude numele său scandat și vede steagurile României în tribune, simte că victoriile sale nu îi mai aparțin doar lui.

„Când văd atât de multe steaguri, îmi aud numele scandat, văd atât de mulți români, simt că nu câștig numai pentru mine, ci câștigăm împreună. Simt că ne bucurăm cu toții, e o victorie pentru milioanele de telespectatori. Încerc să fac tot posibilul să nu fiu doar un sportiv foarte bun, ci și un reper pentru cei tineri, pentru oricine se lasă inspirat de mine.”

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