De ce a refuzat ispita Andrușca să iasă la date cu Mocăniță, de fapt: „Vreau să înțelegeți un lucru”

De ce a refuzat ispita Andrușca să iasă la date cu Mocăniță, de fapt: „Vreau să înțelegeți un lucru”
Galerie Foto 11
Sursa foto: Facebook Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un moment neașteptat a avut loc la „Insula Iubirii”, atunci când Ionuț Mocăniță a ales-o pe Andrușca pentru un date, însă ispita a refuzat ferm invitația. Concurentul nu s-ar fi așteptat la un asemenea răspuns, mai ales că el a făcut alegerea tocmai pentru a avea ocazia să o cunoască mai bine. Situația nu s-a încheiat aici, întrucât și următoarea sa alegere, Larisa, a refuzat să meargă la întâlnire.

Andrușca a explicat ulterior în mediul online care a fost, de fapt, motivul pentru care a decis să spună „nu”. Ispita a ținut să le răspundă celor care au criticat-o și au considerat că, prin refuzul unei întâlniri, nu și-ar fi făcut „rolul” în emisiune.

Andrușca l-a refuzat pe Mocăniță

În momentul în care concurenții au fost nevoiți să aleagă ispitele alături de care își doresc să meargă la date, Mocăniță a ales-o pe Andrușca. Numai că răspunsul primit din partea acesteia a fost unul categoric. Ispita i-a transmis că nu consideră că între ei există o apropiere suficient de mare pentru ca o întâlnire să aibă sens.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
11 poze

„Păi, eu ocazia de a-l cunoaște nu am primit-o până acum. Nu am povestit aproape deloc. Cred că cel mai mult cu Lorenzo vorbesc și mi-aș dori să iasă cu o fată cu care a stat de vorbă până acum. Dacă nu avem conexiune în casă, nu ne leagă o conexiune doar la un date. Îmi pare rău, dar refuz”, a spus Andrușca.

Decizia ei l-a luat prin surprindere pe Mocăniță, care nu s-ar fi așteptat ca alegerea lui să fie respinsă. Concurentul a fost nevoit să caute o alternativă, însă și cea de-a doua alegere a sa, Larisa, a refuzat invitația.

În cele din urmă, Frankie a fost cea care a acceptat să meargă la date cu el. Însă, momentul refuzului venit din partea Andrușcăi a continuat să stârnească reacții.

De ce a refuzat Andrușca să iasă la date

După difuzarea momentului, Andrușca a văzut numeroase comentarii din partea celor care au considerat că, fiind ispită, ar fi trebuit să accepte invitația. Ea a decis să explice public de ce a ales să nu facă acest lucru.

„Am văzut toate comentariile celor care consideră că nu îmi fac rolul de ispită pentru că am ales să refuz un date. Vreau să înțelegeți un lucru: faptul că sunt la Insula Iubirii nu înseamnă că trebuie să fac orice doar pentru a demonstra ceva în fața camerelor sau pentru a corespunde așteptărilor unora dintre voi”, a transmis ispita.

Andrușca a subliniat că nu a intrat în emisiune cu ideea că trebuie să fie aleasă de bărbați. Pe de altă parte, ea a susținut și faptul că nu trebuie să accepte orice propunere.

 „Nu am mers acolo cu ideea că băieții trebuie să vină spre mine și nici nu am așteptat să fiu aleasă ca să-mi fac rolul. Fiecare dintre noi are felul lui de a trăi experiența asta, iar eu am ales să fac exact ceea ce am simțit, nu ceea ce ar fi dat bine la televizor.”

Ispita nu vrea să forțeze o apropiere

Sursa foto: Instagram Story

Andrușca a precizat că, în seara respectivă, pur și simplu nu a simțit că își dorește să meargă la întâlnire cu Mocăniță și că a preferat să își asume decizia, indiferent de reacțiile celor care urmăresc emisiunea.

„În seara respectivă, am simțit să refuz acel date și mi-am asumat alegerea fără să mă gândesc la ce vor spune oamenii. Pentru mine, autenticitatea nu se oprește la ușa emisiunii”, a mărturisit ea.

Ispita a insistat asupra faptului că nu poate să pretindă că este interesată de un bărbat atunci când nu simte acest lucru.

„Nu pot să joc un interes pe care nu îl simt, să forțez o apropiere sau să mă prefac doar pentru a bifa un rol.”

Mai mult, Andrușca a ținut să explice și cum vede ea statutul de ispită.

„A fi ispită nu înseamnă să spui da oricui, ci să știi când, cui și de ce îi oferi atenția ta. Nu sunt acolo să demonstrez că pot obține atenția unui bărbat cu orice preț, ci să trăiesc experiența în felul meu.”

„Prefer să fiu judecată pentru alegerile mele reale”

Mesajul Andrușcăi a continuat cu o explicație adresată celor care și-ar fi dorit să o vadă acceptând invitația lui Mocăniță. Ispita spune că preferă să fie criticată pentru deciziile pe care le ia în realitate decât să construiască un personaj doar pentru a fi pe placul publicului.

„Poate că unii se așteptau la altceva, dar eu prefer să fiu judecată pentru alegerile mele reale decât apreciată pentru un personaj pe care nu l-aș putea susține niciodată”, a precizat ea.

Andrușca și-a încheiat mesajul într-o notă fermă. Ea a explicat că poate să își asume rolul de ispită fără să renunțe la propriile principii.

„Până la urmă, pot să-mi asum un rol fără să-mi abandonez principiile. Iar dacă asta nu se potrivește cu scenariul pe care și l-au făcut unii despre mine, înseamnă doar că nu mă cunosc atât de bine pe cât cred.”

CITEȘTE ȘI: Scandal monstruos la Insula iubirii 2026. Ispita Andrușca a sărit la bătaie. Cine a fost victima

Andrușca a făcut din nou victime! I-a ”spart” casa unui concurent de la Insula iubirii 2026 și s-a mutat cu el

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mirela Vaida a răbufnit din nou la adresa Oanei Tomoiagă, la Asia Express: „Hai mai repede odată, că mă și enervez!”
Mirela Vaida a răbufnit din nou la adresa Oanei Tomoiagă, la Asia Express: „Hai mai repede odată, că mă și enervez!”
Bianca Ghiurcă a uitat că este „prințesă”! Ce gest rușinos a făcut în timp ce era filmată la Insula Iubirii
Bianca Ghiurcă a uitat că este „prințesă”! Ce gest rușinos a făcut în timp ce era filmată la Insula Iubirii
Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1
Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1
Insula Iubirii este regizată?! Raul, ispită în 3 sezoane, a spus adevărul: Ce se întâmplă în Thailanda, de fapt
Insula Iubirii este regizată?! Raul, ispită în 3 sezoane, a spus adevărul: Ce se întâmplă în Thailanda, de fapt
Daiana Prodan a „demascat-o” pe Claudia Ion de la Insula Iubirii: „O falsă”. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Daiana Prodan a „demascat-o” pe Claudia Ion de la Insula Iubirii: „O falsă”. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Directorul FBI, Kash Patel, s-a logodit cu o interpretă de muzică country
Mediafax
Directorul FBI, Kash Patel, s-a logodit cu o interpretă de muzică country
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Adevarul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Un fost star din Premier League, agresat sexual de o vedetă de televiziune
Mediafax
Un fost star din Premier League, agresat sexual de o vedetă de televiziune
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită”
Click.ro
Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Mesajul lui Nicușor Dan după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat „veșnica pomenire” lui Cristian Tudor Popescu
Digi24
Mesajul lui Nicușor Dan după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat „veșnica pomenire” lui Cristian Tudor Popescu
Adio BMW 320d! Noua generație Seria 3 renunță la diesel în Europa
Promotor.ro
Adio BMW 320d! Noua generație Seria 3 renunță la diesel în Europa
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
go4it.ro
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Era să pierd totul”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Era să pierd totul”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.