Sara Balint, fiica lui Sile Cămătaru, a avut parte de o surpriză la petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere. Tânăra a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Cezar Petcu, chiar în fața familiei, iar momentul a fost surprins în imagini.

Fiica lui Sile Cămătaru a fost cerută în căsătorie

Evenimentul a avut loc la aniversarea Sarei, în momentul în care a fost adus tortul. După ce a suflat în lumânări, tânăra a fost surprinsă să își vadă iubitul îngenuncheat, cu inelul de logodnă în mână.

La momentul cererii în căsătorie a asistat și tatăl ei, Sile Cămătaru, care se afla lângă fiica sa. Sara Balint a acceptat propunerea lui Cezar Petcu, iar cei prezenți la petrecere i-au felicitat și au început să aplaude.

Cine este viitorul ginere al lui Sile Cămătaru

Cezar Petcu, iubitul Sarei Balint, este cunoscut și pentru implicarea sa într-un conflict petrecut în anul 2020. Numele său a fost asociat cu un scandal în care a fost implicat și Bebino, unul dintre liderii Clanului Sportivilor din București.

Relația dintre Sara Balint și Cezar Petcu este cunoscută publicului, cei doi apărând împreună și în mediul online. Sara este foarte activă pe rețelele sociale și își ține la curent urmăritorii cu toate evenimentele importante din viața ei.

Sara Balint a absolvit Facultatea de Drept

Anul 2026 a adus mai multe evenimente importante în viața fiicei lui Sile Cămătaru. În urmă cu câteva luni, Sara Balint a absolvit Facultatea de Drept, un moment de bucurie și pentru părinții săi.

Ea a povestit, la acea vreme, că a primit un cadou inedit de la părinții ei după absolvire: un implant mamar. Din nefericire pentru ea, intervenția nu a ieșit așa cum și-ar fi dorit.

„La fel ca orice doctor, are și eșecuri, iar eu m-am numărat printre aceste eșecuri ale domnului doctor (…) Greșeala a fost în momentul în care mi-a propus să-mi pună silicon sub glandă, nu sub glandă, sub mușchi (…) Asta a fost greșeala, pentru că m-am operat și după, în perioada de recuperare, siliconul a început să coboare. Bine, că el coboară puțin până se așază, numai că la mine tot cobora. Și tot cobora, și tot cobora (…) Efectiv s-a dus cât s-a întins pielea“, a declarat Sara Balint, în mediul online.

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