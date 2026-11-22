Conflictul dintre Prințul Marco și Claudia Ion de la Insula Iubirii continuă pe rețelele sociale. După ce a făcut mai multe insinuări despre apropierea concurentei de Eduard Vlădescu, Marco a publicat un nou videoclip pe TikTok, în care a lansat un nou atac la adresa acesteia.

Schimbul de replici dintre cei doi a început după bonfire-ul de vineri, când Marco a criticat-o pe Claudia pentru sărutul cu Eduard Vlădescu. Concurenta i-a reproșat ulterior, pe Instagram, că îi judecă comportamentul, deși el însuși a întreținut relații intime cu ispita Gabriella Barbu.

Marco a reacționat printr-un videoclip în care a susținut că și-a apărat prietenul, pe Ionuț Mocăniță, și a insinuat că între Claudia și Eduard s-ar fi întâmplat mai mult decât un sărut.

„Dar, Claudia, de ce n-ai avut curaj să recunoști că acolo în baie ai scăpat săpunul pe jos?”, a întrebat-o atunci Marco.

Marco, atac la adresa Claudiei Ion

De această dată, Prințul a făcut referire la o problemă vizibilă la nivelul buzei Claudiei, pe care a asociat-o cu presupusele întâmplări dintre ea și Eduard.

„Dar de ce Claudia avea herpes, doar s-au sărutat în baie?”, a spus Marco într-un videoclip publicat pe TikTok.

Noua ieșire a lui Marco a provocat numeroase reacții pe TikTok. Deși unii utilizatori s-au arătat amuzați de declarație, alții au ales să îl ironizeze, amintindu-i inclusiv de propria infidelitate din timpul emisiunii.

„I-a apărut când a zis numele tău”, a comentat un utilizator. „Dar tu erai doar însurat?”, a întrebat ironic altcineva.

Alți internauți au continuat ironiile la adresa lui Marco și chiar la adresa soției lui, Bianca. „Vezi că te strigă Gabriela”, a scris o persoană, în timp ce un alt utilizator a comentat: „A băut după Prințesa!”. „Eu nu țin cu nimeni….dar exagerezi cu răutățile”, i-a transmis altcineva.

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