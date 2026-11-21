Claudia Ion a reacționat dur după ediția de vineri seară a emisiunii Insula Iubirii, în care Prințul Marco a criticat apropierea ei de ispita Eduard Vlădescu. Fosta iubită a lui Ionuț Mocăniță a publicat un story pe Instagram în care l-a ironizat pe concurent pentru că a condamnat sărutul ei cu Eduard, deși el însuși a întreținut relații intime cu Gabriella.

În timpul bonfire-ului, Radu Vâlcan le-a prezentat lui Ionuț Mocăniță și lui Marco imagini cu apropierea dintre Claudia și Eduard, iar pe seară a venit în vila băieților cu o tabletă pe care toți au putut vedea motivul pentru care flacăra s-a aprins. Concurenta și Eduard Vlădescu s-au sărutat, iar Marco nu a rămas indiferent la imaginile urmărite și a avut mai multe comentarii critice la adresa Claudiei și a pilotului. Reacțiile sale au nemulțumit-o pe fosta iubită a lui Mocăniță, care a decis să îi răspundă public.

Claudia Ion, supărată după reacția lui Marco

În story, Claudia a spus că Marco nu ar trebui să reacționeze așa, având în vedere că nici el nu a avut un comportament exemplar în emisiune.

„Deci eu nu sunt de privit că am îndrăznit să mă pup la sfârșitul emisiunii, în condițiile în care eu și Ionuț am venit cu că****l făcut praf de la începutul începutului, dar noi să ne uităm la Prințul Marco când se plânge că nu mai poate: «am făcut dragoste cu Gabriella». Dar Claudia când s-a pupat, «nu pot să văd așa ceva». Ia să ne uităm acum, după publicitate, când o mai face o dată Prințul Marco (n.r. dragoste cu Gabriella)”, a spus Claudia Ion.

În timpul ediției de vineri seară, Prințul Marco a avut mai multe comentarii critice la adresa Claudiei, după ce a urmărit imaginile cu apropierea dintre ea și ispita Eduard Vlădescu.

„A avut lângă el o femeie care nu-l merită, o femeie viciată, care își dorește alte lucruri de la viață și nu este persoana lui”, a spus Marco despre Claudia.

Prințul Marco îi răspunde Claudiei

Reacția Claudiei nu a rămas fără răspuns. Prințul Marco a publicat, la rândul său, un videoclip pe TikTok, în care a explicat că a criticat-o pe fosta iubită a lui Ionuț Mocăniță pentru că a vrut să își susțină prietenul.

„Am văzut că s-a supărat Claudia, că am fost de partea prietenului meu. Și voi fi întotdeauna. Dar, Claudia, de ce n-ai avut curaj să recunoști că acolo, în baie, ai scăpat săpunul pe jos? Poate că asta ai făcut și afară, de-asta ți-a fost frică să te duci la poligraf? Sau ești obișnuită să faci chestiile astea și să zici «hm, doar un sărut»?”, a spus Marco.

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