Ispita Gabriella Barbu a fost profund dezamăgită de comportamentul lui Marco după bonfire-ul de vineri seară de la Insula Iubirii. Deși Prințul îi mărturisise că s-a îndrăgostit de ea, după ceremonia focului a evitat să discute cu ea și s-a retras în cameră, lăsând-o fără nicio explicație.

După bonfire, Marco a revenit în vila băieților, însă nu a mai avut aceeași atitudine față de Gabriella. Ispita nu a înțeles schimbarea bruscă de comportament.

Gabriella i-a reproșat lui Marco declarațiile de dragoste

Gabriella a mărturisit că s-a simțit ignorată și că ar fi fost suficient ca Marco să îi spună că are nevoie de timp pentru a-și pune gândurile în ordine.

„Am rămas așa, șocată, n-am înțeles nimic, m-am simțit invizibilă. Un simplu «Gabriella, nu am chef să vorbesc azi, mă duc să dorm pentru că sunt neliniștit și mâine mai vorbim» era suficient. Nu știam cum să reacționez, m-am supărat foarte mult”, a povestit Gabriella.

Ceea ce a deranjat-o cel mai mult a fost faptul că Marco îi vorbise anterior despre sentimentele sale, iar după bonfire s-a comportat ca și cum între ei nu s-ar fi întâmplat nimic.

„Nu înțeleg, ce am fost pentru tine, ce sunt? Eu nu vreau să fiu o greșeală. Nu e vorba că ai zis că îți place de mine, ci că mi-ai zis că ești îndrăgostit. Unei greșeli nu îi spui «te iubesc» când faci… Cred că de-aia m-am simțit puțin dezamăgită. Puțin mai mult”, a adăugat ispita.

Ce a spus Marco în vila băieților

La rândul său, Marco a explicat că ceremonia focului l-a determinat să își reevalueze comportamentul și că intenționa să se distanțeze de Gabriella.

„Acest bonfire a fost pentru mine un duș rece care m-a trezit la realitate, n-am putut să mai stau de vorbă cu nimeni pentru că eram supărat pe mine, pe cum am făcut unele lucruri. Am venit cu gândul de a face un pas înapoi cu Gabriella”, a declarat concurentul.

Potrivit Gabriellei, Marco a invitat-o pe plajă, unde și-a cerut scuze pentru comportamentul său și i-a explicat că se simțea confuz din cauza situației complicate în care se afla.

„Mi-a spus că mă iubește foarte mult, că era adevărat că s-a îndrăgostit de mine, dar că era foarte dificil pentru relația lor […] și că nu știa ce să facă, că era confuz. M-a îmbrățișat foarte strâns și și-a cerut scuze. Marco era foarte trist și plângea. Și i-am spus și eu că îl iubesc foarte mult”, a povestit Gabriella.

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