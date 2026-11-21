Au apărut noi imagini de la ultimul bonfire al sezonului Insula Iubirii, iar confruntarea dintre Prințul Marco și Bianca se anunță una încărcată de emoție. După apropierea concurentului de ispita Gabriella, cu care a ajuns să treacă de limitele impuse de Bianca, cei doi soți ajung față în față pentru o discuție decisivă, în timpul căreia nu lipsesc reproșurile și lacrimile.

Antena 1 a publicat un videoclip cu imagini din marea finală a emisiunii Insula Iubirii. Printre momentele prezentate se numără și confruntarea dintre Marco și Bianca, după experiențele trăite de cei doi pe insulă.

Prințul Marco, în lacrimi la ultimul bonfire

În imagini, Bianca îi reproșează lui Marco că nu ar fi sincer nici cu ea, nici cu Gabriella.

„E ca și cum mă minți și pe mine și o minți și pe ea”, îi spune Bianca lui Marco.

„Nu”, răspunde concurentul, însă Bianca insistă: „Ba da”. Marco o contrazice din nou, spunând „Ba nu”.

Discuția continuă, iar la un moment dat Marco o întreabă pe Bianca: „Ce vrei să știi?”. Răspunsul acesteia este unul direct: „Cum plecăm de aici”. Într-o altă secvență din videoclip, Marco apare plângând și rostește cuvintele „Am distrus-o”.

Printre secvențele prezentate se numără și reacția Biancăi de la bonfire-ul în care a aflat că Marco a întreținut relații intime cu ispita Gabriella.

Este prima discuție dintre cei doi soți și, practic, confruntarea după ce Marco și Gabriella au întreținut relații intime în timpul unui date de 24 de ore, petrecut la un resort de lux, după o seară în care au luat cina împreună.

Bianca a aflat despre infidelitatea lui Marco în timpul unei ceremonii a focului, când i-au fost prezentate imaginile cu cei doi. Vizibil afectată de ceea ce a văzut, concurenta nu a mai putut urmări înregistrările și a părăsit bonfire-ul.

Marea finală a sezonului 10 din Insula Iubirii ar urma să fie difuzată sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:00, la Antena 1.

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