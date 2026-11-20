Lumea muzicii este în doliu după moartea lui Jordan Brunoli, membru al formației australiene de indie-rock Bugs. Muzicianul a murit la vârsta de 31 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer colorectal în stadiul IV, în 2025. Artistul și-a împărtășit public experiența, povestind atât despre confruntarea cu boala, cât și despre dificultățile prin care a trecut.

După ce a aflat diagnosticul, Jordan Brunoli s-a implicat în acțiuni de informare pentru generația tânără. Artistul i-a încurajat pe oameni să meargă la controale medicale și să nu trateze cu superficialitate semnalele transmise de organism.

„Credeam că sunt prea tânăr pentru a trece prin așa ceva”

În aparițiile sale publice, muzicianul a povestit că nici prin gând nu i-a trecut, la început, că simptomele cu care se confrunta ar putea ascunde o boală atât de gravă. Totodată, Jordan Brunoli a încercat să tragă un semnal de alarmă cu privire la frecvența tot mai mare a cancerului colorectal în rândul tinerilor, subliniind importanța depistării timpurii a acestei afecțiuni.

„Credeam că sunt prea tânăr pentru a trece prin așa ceva, dar în ultima vreme s-a observat o creștere a cazurilor de cancer colorectal la persoanele sub 30 de ani. Un diagnostic timpuriu poate face diferența între o tumoare în stadiul 1 și un cancer metastazat în stadiul 4”, spunea el.

Artistul a relatat și despre începutul problemelor medicale. El a dezvăluit că, la primul control, doctorul nu a suspectat o afecțiune gravă. Astfel, acesta a luat în calcul posibilitatea unei infecții virale ca explicație pentru manifestările sale.

Pe măsură ce simptomele persistau, iar consultațiile nu îi ofereau răspunsurile așteptate, Jordan Brunoli a devenit tot mai nemulțumit de modul în care era tratată situația sa. Muzicianul a mărturisit că a fost cuprins de teamă și neliniște. Mai mult, el avea sentimentul că în organismul său se întâmpla ceva grav, chiar dacă acest lucru nu fusese confirmat.

„A fost puțin respingător când i-am cerut mai multe informații… spunându-mi că sunt insistent. Am știut că ceva nu e în regulă cu mine”.

Artistul a trecut mai ușor peste suferință cu ajutorul muzicii

După confirmarea bolii, Jordan Brunoli a ales să își împărtășească povestea în cadrul emisiunii „Hack”, realizată de postul de radio australian triple j, unde a revenit de mai multe ori.

În intervențiile sale, acesta a oferit detalii despre lupta cu cancerul, impactul pe care vestea l-a avut asupra vieții sale, dar și despre necesitatea investigațiilor medicale făcute la timp, pentru identificarea unor eventuale probleme de sănătate.

În toată această perioadă dificilă, pasiunea pentru muzică i-a oferit un refugiu. Repetițiile și aparițiile alături de colegii săi din trupa Bugs, Connor Brooker și Brock Weston, au reprezentat pentru artist o modalitate de a-și găsi liniștea și de a se desprinde, măcar pentru câteva clipe, de suferința provocată de boală.

„Mai ales atunci când mă simt foarte rău, cânt la chitară atât cât îmi permit degetele. Va trebui să-mi rupeți brațele și să-mi jupuiți tot corpul înainte să mă opresc din cântat”, declara el în 2025, într-un interviu acordat emisiunii Hack.

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