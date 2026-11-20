Claudia Cimpoeru, angajată a Spitalului Militar din București, s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani. Femeia s-a luptat până în ultima clipă cu o boală agresivă, însă, în cele din urmă, organismul a pierdut lupta cu viața.

Claudia rămâne în memoria colegilor și a oamenilor apropiați o femeie care a luptat demnă și de neclintit în fața bolii care i-a adus sfârșitul. Femeia a fost angajată în sectorul administrativ la Spitalul Militar din București, unde cei care au cunoscut-o au primit cu tristețe vestea trecerii sale în neființă.

Claudia a murit după o lungă suferință

Originară din satul Ciurari, județul Teleorman, Claudia Cimpoeru lasă în urmă o copilărie trăită pe ulițele satului, o întreagă comunitate în doliu și o durere de nedescris. De departe, cel mai emoționant strigăt de durere a fost din partea lui Andrei, fiului Claudiei. După moartea părintelui, acesta i-a transmis mamei sale un mesaj emoționant în care a descris suferința prin care trece și durerea pricinuită de cea mai grea despărțire.

Cei care doresc să își ia adio de la Claudia sunt așteptați la Capela Cimitirului Militar Ghencea 3, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit. Slujba de înmormântare este programată astăzi, 20 noiembrie, începând cu ora 13:00.

„Astăzi, sufletul meu a rămas fără cea mai importantă ființă din viața mea… Mamă, nu există cuvinte care să descrie durerea pe care o simt. Aș da orice să te mai pot îmbrățișa o singură dată, să-ți mai aud vocea și să-ți spun cât de mult te iubesc. Ai plecat dintre noi, dar nu vei pleca niciodată din inima mea. O parte din mine a plecat odată cu tine. Îți promit că nu te voi uita niciodată și că te voi purta în suflet până în ultima mea zi. Drum lin spre îngeri, mama mea! Te iubesc dincolo de viață și de moarte”, a fost mesajul transmis de fiul Claudiei.

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