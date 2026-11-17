Doliu în comunitatea medicală din județul Satu Mare. Medicul de familie Cecilia Cîmpeanu, în vârstă de numai 46 de ani, s-a stins din viață. Femeia a fost implicată într-un accident rutier și a ajuns la spital în stare gravă. Timp de 11 zile, cadrele medicale au făcut eforturi pentru a o salva, însă totul a fost în zadar. Medicul s-a stins din viață luni dimineața, 16 noiembrie.

Accidentul rutier în care a fost implicat medicul de familie s-a produs în data de 5 noiembrie, pe drumul național DN19, între localitățile Petrești și Carei, în zona Marna. În impact au fost implicate două autoturisme și trei persoane. Printre victime s-a numărat și medicul Cecilia Cîmpeanu, în vârstă de 46 de ani.

Echipele de intervenție care au sosit la fața locului au găsit-o pe femeie în stop cardiorespirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să îi restabilească semnele vitale.

Cecilia a murit la 11 zile după accident

După ce a fost resuscitată, femeia a fost transportată de urgență la cel mai apropiat spital. Ulterior a ajuns într-o unitate medicală din Oradea, unde a rămas internată în stare gravă. Timp de 11 zile, familia și apropiații au sperat într-o minune și s-au rugat ca medicul de familie să scape cu viață.

Însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, femeia și-a dat ultima suflare în dimineața zilei de 16 noiembrie. Decesul medicului de familie a adus multă durere în comunitatea locală, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„Este greu să acceptăm că trebuie să ne luăm rămas-bun de la tine atât de devreme. Îți mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ai făcut pentru comunitatea noastră, pentru dăruirea, profesionalismul, devotamentul și grija cu care ai fost alături de oameni și ai luptat zi de zi pentru sănătatea lor. Nu ai fost doar medicul comunității noastre, ci și un om în care oamenii au avut încredere, la care au putut apela cu speranță și încredere, un om care și-a dedicat timpul și energia pentru a alina suferința și a salva vieți”, a transmis primarul comunei Căuaș, Barna Nagy.

De asemenea, Florin Mulcuțan, vicepreședintele Ligii Profesioniste de Box și verișor al medicului, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Pe lângă pierderea unei rude apropiate, am pierdut și o prietenă foarte bună… cu o sensibilitate aparte, extrem de săritoare și plină de viață!”, a transmis acesta.

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