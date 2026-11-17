Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz de transport elevi s-a produs marți dimineață, pe DN 6, șoseaua care leagă Bucureștiul de Alexandria, în apropierea localității Gorneni, județul Giurgiu. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat, iar în urma evenimentului opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Printre victime se numără cinci copii, cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, dar și trei adulți, inclusiv șoferul microbuzului. Toți au fost transportați la unități medicale din Capitală.

Șoferul a pierdut controlul volanului

Evenimentul rutier a avut loc la intrarea în localitatea Gorneni, pe sensul de mers dinspre Mihăilești. Microbuzul plecase din Gorneni și urma să îi ducă pe elevi la școala din Iepurești. În momentul producerii accidentului, în interior se aflau 12 copii și un adult însoțitor.

Conform primelor informații transmise de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, conducătorul auto ar fi fost distras de alte preocupări, iar la un moment dat nu ar mai fi reușit să controleze direcția de deplasare. Autovehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara drumului.

Polițiștii au început verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost circumstanțele care au dus la pierderea controlului asupra microbuzului.

Opt persoane au fost transportate la spital

Imediat după producerea accidentului, la locul intervenției au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare. Copiii implicați în eveniment, cu vârste între 7 și 12 ani, au fost evaluați medical, iar cinci dintre aceștia au avut nevoie de transport la spital.

Potrivit informațiilor disponibile, elevii provin din localitățile Gorneni și Bănești. Aceștia au fost transportați la spitalele Marie Curie și Grigore Alexandrescu din București, pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

De asemenea, trei adulți au primit asistență medicală, printre aceștia numărându-se și conducătorul microbuzului. În total, opt persoane, respectiv cinci minori și trei adulți, au ajuns la unități medicale din Capitală.

Salvatorii au intervenit pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu

Pentru gestionarea situației au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești, alături de echipaje de la Detașamentele Giurgiu și Bolintin Deal. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, trei ambulanțe SMURD și șase echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), precum și polițiști.

Salvatorii au acordat primul ajutor victimelor și au luat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, având în vedere modul în care a ajuns microbuzul după răsturnare.

Totodată, circulația pe DN 6 a fost afectată temporar. Traficul s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens, pentru a permite intervenția echipajelor și desfășurarea cercetărilor.

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