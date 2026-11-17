„Exclusiv Dinamo” ediție specială astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu îl au ca invitat pe președintele clubului, Andrei Nicolescu.

Aflăm împreună strategia pentru ca Dinamo să termine pe podium. Ce transferuri sunt pregătite, ce buget obține de la acționari și ce mutări se mai pregătesc la club.

Vorbim despre problema stadionului, unde va juca Dinamo meciurile de acasă și de conflictele care se nasc cu alte cluburi.