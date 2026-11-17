Deși difuzarea emisiunii la TV încă nu s-a terminat, Mocăniță și Prințul Marco se numără printre concurenții care au sfidat înțelegerea cu Antena 1 – de a păstra secret deznodământul testului din Thailanda – și au dat deja câteva spoilere în ceea ce privește viața lor după Insula Iubirii.

Prințul Marco a mai primi o șansă de la Bianca Ghiurcă, după ce s-a iubit pe Insulă cu ispita Gabriella, în timp ce Ionuț Mocăniță a rămas împreună cu ispita Andrușca. Cei patru s-au afișat deja în mediul online, separați ce-i drept, dar în circumstanțe care nu lasă loc de interpretări. Mocăniță și Andrușca fac live-uri pe TikTok din aceeași casă, iar Prințul Marco și Bianca au fost zăriți împreună pe străzile din Roma.

Claudia Ion și pilotul Eduard, ironizați de Prințul Marco

După terrminarea filmărilor din Thailanda, Mocăniță și Prințul Marco au devenit cei mai buni prieteni. Cei doi s-au înțeles bine încă din Thailanda, când Marco i-a devenit „mentor” în legătură cu relația cu Claudia Ion, iar după revenirea în țară, cei doi au s-au afișat împreună în mediul online sau la diverse evenimente. În parale, Claudia Ion s-a dezis de plata 50/50 la chirie cu Mocăniță, și-a cuplat centura de siguranță și a decolat de pe Insula Iubirii alături de pilotul Eduard.

Din solidaritate pentru prietenul lui, recent, Prințul Marco a distribuit o postare în care relația dintre Claudia Ion și pilotul Eduard este pusă sub semnul întrebării. În dreptul acesteia, el nu s-a putut abține și i-a numit pe cei doi: „Ipocriți”, ironizând astfel știrile și zvonurile în care fosta lui Mocăniță apare alături de ispita Eduard.

Prințul Marco o comite din nou cu Gabriella

Săptămâna aceasta, la Insula Iubirii va avea loc ultima petrecere din acest sezon – înainte de ultima ceremonie a focului. Din imaginile difuzate de Antena 1 se pare că această petrecere o să fie una destul de încinsă, atât în vila băieților, cât și în a fetelor. Pe de o parte, Claudia își dă frâu liber sentimentelor și se sărută cu ispita Pilot, iar pe de cealaltă insulă, Gabriella și Marco ajung, din nou, în pat.

„Am stricat tot. Și pe tine (n.r. Gabriella), și pe Bianca și pe mine”, îi va spune Marco ispite. „Am parte de multe conștientizări. Încep să mă întreb de ce mă simt bine chiar dacă Bianca e departe de mine. Am coborât din nou în iad. M-am pătat din nou, dar m-am simțit bine din nou. Spuneți-mi ce vreți”, va mărturisi Prințul Marco la testimoniale.

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