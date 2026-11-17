CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de marți. Discuția dintre Bulă și sergentul său te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună!
Sergentul îi spune lui Bulă:
– Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?
– Sigur, prietene.
– Bulă, te adresezi unui superior, deci am să repet: Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?
– N-am, să trăiți!
Alte bancuri amuzante
Bulă, criza și prosperitatea
– Tată, care este diferența dintre prosperitate și criză? – întreabă Bulă.
– E simplu fiule. Prosperitatea înseamnă Mercedes, șampanie, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, maică-ta.
„Bulă, cât ți-a venit factura la curent?”
– Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?
– 400 de lei.
– Doar atât? Cum ai reușit să consumi atât de puțin?
– Am fost plecați o lună la țară.
Bulă la interviu
Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.
Angajatorul întreabă:
– Ce știi despre inteligența artificială?
Bulă:
– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.
– Și… ce știi să faci?
– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!
Bulă și viața de bărbat însurat
– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?
– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.
– Adică?
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…
BANCUL ZILEI | Într-o zi, Făt Frumos a întrebat-o pe Ileana Cosânzeana: „Vrei să fii soția mea?”