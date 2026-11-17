CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de marți. Discuția dintre Bulă și sergentul său te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună!

Sergentul îi spune lui Bulă:

– Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?

– Sigur, prietene.

– Bulă, te adresezi unui superior, deci am să repet: Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?

– N-am, să trăiți!

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Bulă, criza și prosperitatea

– Tată, care este diferența dintre prosperitate și criză? – întreabă Bulă.

– E simplu fiule. Prosperitatea înseamnă Mercedes, șampanie, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, maică-ta.

„Bulă, cât ți-a venit factura la curent?”

– Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?

– 400 de lei.

– Doar atât? Cum ai reușit să consumi atât de puțin?

– Am fost plecați o lună la țară.

Bulă la interviu

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Bulă și viața de bărbat însurat

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.

– Adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

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