Magdalena Chihaia a scos la iveală, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, momentele neplăcute prin care a trecut la începutul relației cu Dinu Maxer. Bruneta a mărturisit că a fost „amenințată” că nu o va mai băga nimeni în seamă și că iubirea pentru artist o va costa scump pe plan profesional. Actrița a recunoscut că toate aceste vorbe au afectat-o și că abia târziu a înțeles că, indiferent ce ar face, tot se vor găsi oameni care să o critice.

Soția lui Dinu Maxer a mărturisit că, după ce s-a afișat la brațul artistului, invitațiile la evenimente au început să dispară, iar cariera ei a fost la un pas să se ducă pe apa sâmbetei. Ba mai mult, bruneta a povestit că a fost avertizată din toate părțile că va ajunge șomeră dacă își va oficializa relația cu Dinu Maxer. Și, de parcă asta nu era de ajuns, alții au sfătuit-o să-și pună meseria în cui, că doar și-a luat bărbat cu bani. Păi, cum vine asta?! Unii îi preziceau sfârșitul carierei, iar alții o trimiteau direct acasă, să trăiască pe banii soțului.

„Înainte să fiu cu Dinu, aveam multe evenimente ca MC, mai ales la nunți, și predam frecvent valsul mirilor. Însă, de când sunt cu el, numărul evenimentelor a scăzut considerabil. Motivul o să vă uimească! Mi s-a spus că, dacă mă combin cu el, nu o să mai primesc evenimente. N-am înțeles de ce…Am avut colegi de breaslă care îmi spuneau că, dacă sunt cu Dinu, nu mai trebuie să muncesc, pentru că el este bogat, sau că nu o să îmi mai dea voie să lucrez. Total eronat! Eu pot să fac tot ceea ce făceam și înainte, cu același devotament și aceeași bucurie, și anume să joc! Am început să și creez destul de mult. Când ai liniște acasă, poți să creezi. Am avut anul acesta bucuria de a pune în scenă o piesă de teatru, o comedie în stilul Agathei Christie, scrisă și regizată de mine, la Teatrul Elisabeta. Joc și eu în spectacol, iar Dinu este pianist, dar are și două scene ca actor”, a povestit Magdalena Chihaia pentru CANCAN.RO.

Ce o scoate din sărite la Dinu Maxer

Magdalena Chihaia a dezvăluit cum a reușit Dinu Maxer să o cucerească, dar și ce o scoate din sărite la soțul ei. Actrița a mărturisit că singurul defect care o deranjează la artist este că pune prea multă presiune atunci când vrea ca totul să iasă perfect și că nu cedează cu una, cu două.

„M-au cucerit eleganța și rafinamentul lui atunci când ne-am cunoscut. Apoi, bineînțeles, talentul, pe care îl apreciez încă din adolescență, pasiunea cu care își practică profesia și faptul că este sincer, chiar dacă sinceritatea poate fi uneori dură. Ce mă enervează? Hmmm! Nu pot spune că mă enervează ceva anume, ci doar că pune presiune atunci când este perfecționist. Și este puțin greu, având în vedere că și eu am așteptări destul de mari atât de la mine, cât și de la el, pe plan profesional”, a spus ea.

Soția lui Dinu Maxer a recunoscut că artistul este gelos, dar știe să nu sară calul. Magdalena Chihaia a mărturisit că, în viața de cuplu, cei doi se înțeleg de minune și că scandalurile nu-și au locul între ei. Numai că, atunci când vine vorba de planul artistic, lucrurile se mai încing. Amândoi sunt perfecționiști și niciunul nu se lasă cu una, cu două atunci când are ceva de spus.

„Este gelos, dar în limite normale. E frumos când partenerul este puțin gelos, înseamnă că îi pasă, că te iubește și că nu vrea să te împartă cu nimeni. Nu poate fi însă prea gelos, mai ales că sunt actriță, iar atunci i-ar fi fost foarte greu să stea lângă mine. Nu prea ne certăm. Am avut doar mici contradicții până acum, pe plan artistic, însă au fost constructive”, a declarat Magdalena.

Vor să participe la Asia Express

Actrița a mai spus că și-ar dori enorm să participe alături de soțul ei la „Asia Express”, ca să-și testeze limitele și să vadă cât de bine rezistă împreună într-o asemenea competiție. Magdalena Chihaia a recunoscut că Dinu Maxer este mai puternic decât ea și că este convinsă că artistul o va proteja la fiecare pas.

„Ne dorim să participăm la Asia Express. Cu siguranță ne-am descurca. Greul, la anumite probe, ar cădea pe umerii lui, pentru că este mult mai puternic decât mine”, a mărturisit soția lui Dinu Maxer.

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