Scandalul dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu de la Asia Express nu a fost uitat prea repede de fanii emisiunii. La câteva luni după încheierea filmărilor, influencerița a dezvăluit ce s-a întâmplat în China, dar și în ce relații au rămas cele două după ce s-au întors în România.

Raluca Bădulescu și Valerie Lungu s-au întâlnit în Asia Express pentru un stage, când vedeta a fost handicapul echipei formate din Maurice Munteanu și Connie Preda. Cele două au ajuns la un schimb de replici în timpul unei probe, după ce Raluca a vrut să recitească instrucțiunile misiunii, gest care a nemulțumit-o pe influenceriță. Discuția a devenit rapid tensionată, iar atmosfera dintre ele s-a schimbat vizibil, căci s-au aruncat cuvinte dure.

Ulterior, la testimonial „Regina Regească” a avut mai multe comentarii față de tânăra concurentă de la Asia Express și i-a judecat comportamentul pe care l-a avut atât față de ea, cât și față de colegii ei.

Ce a spus Valerie Lungu despre scandalul cu Raluca Bădulescu

Valerie Lungu a avut, de asemenea, și câteva neînțelegeri și cu Maurice Munteanu în timpul emisiunii. În urma acestor momente, au existat persoane care au presupus că ar fi vorba despre răfuieli mai vechi, din perioada în care făceau parte dintr-o emisiune de stil, unde Maurice și Raluca au fost jurați, iar influencerița în rolul de concurentă. Ea a ținut însă să precizeze că trecutul lor nu a avut nicio legătură cu disputele apărute la Asia Express.

Influencerița a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Raluca Bădulescu. Deși în emisiune, vedeta a jugnit-o de mai multe ori și s-au pus numeroase „beep-uri” în timpul discuției pe care au avut-o pe traseu, acum sunt în relații obișnuite. Lucrurile s-au liniștit, iar Raluca Bădulescu a sunat-o chiar de ziua ei pentru a o felicita.

„Eu nu am jignit-o pe ea cu nimic. Ce a urmat după asta au fost multe jigniri, cu multe organe, cu multe trimisuri pe la frați, pe la surori și din iad și din rai, tot ce vrei tu. Mi-aș fi dorit să pună beep-urile alea să se audă cum a vorbit cu mine. S-a pus un mare beep, ce să înțelegi?

Au fost acolo injurii multe, dacă dădeau toate injuriile, scoteau emisiunea. Nu am nimic de împărțit. Nu are nicio legătură (nr. cu Bravo ai stil). Când a venit Raluca, eu am cunoscut-o după tocuri. Am ieșit din emisiune, ea m-a sunat să mă felicite de ziua mea. Totul super ok. Eu m-am și întâlnit cu ea înainte să plec în emisiune, fix cu o zi înainte. Știi că nu îmi place cuvântul ăsta și tu tot îl folosi. Folosește-l cu ai tăi, eu sunt om străin și nu permit. Noi am vorbit fix atunci, apoi s-au stins camerele și s-au stins spiritele și totul a fost frumos.”, a spus Valerie Lungu la podcastul Face to Face.

Valerie Lungu a explicat și ce anume a deranjat-o cel mai mult în interacțiunile cu Raluca Bădulescu. Mai exact, influencerița nu a fost de acord cu apelativul „fă”, pe care vedeta l-a folosit în repetate rânduri. Ea a considerat că o astfel de adresare nu este potrivită când vorbești cu o persoană cu care nu ai o relație apropiată.

„Mie nu îmi place cuvântul „fă”. Nu-mi place de când eram la țară și îmi ziceau în sat. Dacă tu ai fost învățată să zici cuvântul ăsta, să-l zici lui mă-ta. Dacă tu consideri că e un cuvânt frumos, elevat, folosit cu toți oamenii, inclusiv cu mine care sunt un om străin față de tine înseamnă că poți să-i spui „fă” și mamei tale, că e parte din familie. Să-i zică mamei ei dacă este cuvânt din DEX. Nu mă interesează. Și eu pot să am un cuvânt jignitor și vin la tine și îl folosesc și tu trebuie să fii ok? Eu nu mă simt ok. Dacă vrei să vorbești cu mine, folosești cuvintele adecvate cum eu am fost învățată. Am facultate, două masterate și știu să îmi folosesc cuvintele când trebuie.”, a mai spus influencerița.

CITEȘTE ȘI: De la ce a pornit scandalul dintre Valerie Lungu și Mirela Vaida la Asia Express, de fapt. Gestul care a scos-o din minți pe soția lui Alex Gîlcă

De ce s-a supărat Maurice Munteanu pe Valerie Lungu la Asia Express, de fapt: „Nu poți să minți în halul acesta la TV”