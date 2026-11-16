De la ce a pornit scandalul dintre Valerie Lungu și Mirela Vaida la Asia Express, de fapt. Gestul care a scos-o din minți pe soția lui Alex Gîlcă

Valerie Lungu a dezvăluit de la ce a pornit, de fapt, scandalul cu Mirela Vaida de la „Asia Express”. Invitată în podcastul „Face to Face”, influencerița a povestit că tensiunile dintre ele s-au acumulat treptat, însă un gest al prezentatoarei a făcut-o să își piardă cumpătul.

Conflictul dintre cele două a avut loc în perioada în care echipele de la „Asia Express” au fost separate, iar concurenții au fost nevoiți să participe la probe alături de alți parteneri. Mirela Vaida și Valerie Lungu au ajuns împreună, însă colaborarea lor s-a transformat rapid într-un scandal.

Cele două s-au certat inclusiv în casa unor localnici care le oferiseră cazare, iar gazdele le-au cerut să plece în toiul nopții.

Valerie Lungu a dezvăluit de la ce a pornit scandalul cu Mirela Vaida

În podcast, Valerie Lungu a explicat că primele neînțelegeri au apărut din cauza mâncării. Influencerița susține că își dorea să mănânce, însă Mirela Vaida nu ar fi fost de acord cu insistențele sale.

Valerie a povestit că a deranjat-o și faptul că prezentatoarea ar fi luat mâncare din bucătărie, în timp ce ea încerca să îi explice că îi era foame.

„A fost o neînțelegere, că eu îi ziceam că vreau să mănânc, ea îmi spunea «te gândești din nou la mâncare». O chestiune din aia în care unul vrea ceva, celălalt vrea altceva. Ei, și pentru mine au fost anumite aspecte peste care eu nu am putut să trec, și anume că eu îți spun de mâncare și tu te duci efectiv și iei din bucătărie și eu mă uit la tine cum iei din bucătărie mâncare sau faci chestii picante și pur și simplu m-a debusolat treaba aia…”, a povestit Valerie Lungu.

Momentul care a declanșat conflictul a venit însă când cele două au încercat să folosească telefonul cu funcție de traducere pentru a comunica cu gazdele.

Potrivit lui Valerie Lungu, aceasta voia să îi invite pe localnici să se așeze la masă alături de ele. Mirela i-ar fi cerut telefonul, iar când dispozitivul a început să traducă, prezentatoarea i l-ar fi smuls din mână.

„Și când am întins mâna (…), consider și cred eu, din ce mi-a zis Mirela, că ea nu a auzit că a început telefonul ăla să vorbească și mi-a smuls efectiv telefonul din mână. Ăla a fost momentul (n.r. în care a clacat) pentru că am o chestie din trecutul meu, o traumă, și mi-a trebuit fix chestiunea aia. Și atunci mi-am ieșit din minți, din păcate”, a explicat ea.

Valerie spune că a încercat să își ceară scuze

Valerie a mărturisit că regretă reacția avută și că a încercat în repetate rânduri să discute cu Mirela Vaida pentru a aplana conflictul.

„Am încercat să mă duc și seara, înainte de somn, să îmi cer scuze, după aia, când ne-au dat afară din cazare, din nou, am ieșit din mașină și am vrut să îmi cer scuze, am zis că poate în fața camerelor nu merge, am încercat de două ori, am zis să încerc și a treia oară, fără camere, să vorbim de la femeie la femeie, două femei mature, pentru că între noi sunt, hai să zicem, zece ani. Nu e atât de mult. Și nicio șansă. Și a doua zi efectiv nu mai aveam nici energia necesară, nici nimic”, a mai spus aceasta.

Ulterior, Mirela Vaida a recunoscut că amândouă au exagerat în timpul conflictului. Prezentatoarea a explicat că, după ce au fost date afară de la cazare, au avut timp să se liniștească și să își continue parcursul în competiție.

Mai mult, Mirela a declarat că a ajuns să o cunoască mai bine pe Valerie și că, în ciuda scandalului, cele două au reușit să colaboreze mai bine după acel episod.

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