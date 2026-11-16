Andreea Marin, din nou la TV! În ce emisiune de la PRO TV va apărea „Zâna surprizelor”

După o perioadă în care a stat departe de lumea televiziunii, Andreea Marin revine în fața camerelor de filmat. Vedeta a semnat cu PRO TV și a acceptat să fie parte din cea mai recentă surpriză pe care postul de televiziune o pregătește pentru public. Nu este singura vedetă care revine în lumina reflectoarelor.

PRO TV vine cu o surpriză mare pentru fanii show-ului MasterChef. Noul sezon al emisiunii culinare o să fie unul special, în care celebritățile își vor demonstra talentul în arta culinară. Mai exact, după 13 ani de la prima ediție dedicată vedetelor, MasterChef Celebrity revine la PRO TV. De asemenea, postul de televiziune a anunțat și cine sunt cei care au acceptat provocarea.

MasterChef Celebrity revine la PRO TV în 2027

În anul 2013, competiția MasterChef a fost acaparată de vedete, care s-au întrecut în probe dificile pentru a-și demonstra talentele culinare, iar Elena Lasconi a fost câștigătoarea sezonului. Ei bine, acum, după 13 ani, MasterChef Celebrity revine la PRO TV, însă de această dată vedetele nu vor intra singure în bucătărie, ci alături de partenerii de viață, membri ai familiei sau de prieteni apropiați.

„Prin MasterChef Celebrity, ne dorim să le arătăm telespectatorilor o latură a vedetelor lor preferate pe care rareori au ocazia să o descopere: oamenii din spatele celebrității. Aducându-le în bucătărie alături de soți, soții, mame, fiice sau cei mai apropiați prieteni, vom avea ocazia să le descoperim personalitatea, relațiile și poveștile de viață într-un context cu totul diferit”, declară Unai Iparragirre, Director de Programe PRO TV.

Cine sunt vedetele de la MasterChef Celebrity

Show-ul MasterChef Celebrity va aduce în fața publicului numeroase vedete ce vin din domenii diferite, dar care sunt gata să își testeze limitele în bucătărie. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu le vor supraveghea atent și nu au de gând să le menajeze.

Ei bine, printre concurenții noului sezon se numără Andreea Marin, care va face echipă cu o persoană specială din viața sa, însă pe care nu își dorește să o dezvăluie încă. Partenerul acesteia o să fie descoperit abia în momentul în care va intra în platoul MasterChef Celebrity.

De asemenea, printre echipele complete care au fost dezvăluite se numără: Leonard Doroftei și soția sa, Monica, dar și Iulia Albu și Mike. Lista concurenților continuă cu Minodora și soțul său, Liviu, Anca Țurcașiu și Călin Șerban, Roxana Ionescu și mama sa, Liliana, dar și Codruța Filip și mama sa, Angelica.

Suitei de vedete gata să își demonstreze talentele în bucătărie i se alătură și Cosmin Seleși și Lucian Ghimiși, dar și Iancu Sterp și Ileana Sterp. Echipele sunt completate de Daciana Sârbu și Anca Nineta Marcu, iar Rux și Opulență va face echipă cu Luca Darvins. Pe lista concurenților se mai înscriu Keed și Costin Porojan, dar și artistele Niculina Stoican și Simona Negroiu.

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Foto: Instagram @MasterChef România