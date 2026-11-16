Igor Cuciuc, distrus la doi ani de la moartea Andreei. Mesajul emoționant al cântărețului

Au trecut doi ani de la moartea Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc. Artistul și soția sa au marcat momentul printr-o vizită la mormântul adolescentei și prin mesaje emoționante publicate pe rețelele sociale.

Andreea Cuciuc s-a stins din viață pe 15 noiembrie 2024, la vârsta de 17 ani, în timp ce participa la o petrecere organizată după Balul Bobocilor, la Chișinău. La doi ani de la tragedie, Igor Cuciuc a vorbit din nou despre durerea pierderii fiicei sale și despre dorul care nu s-a stins.

Doi ani fără Andreea Cuciuc

Decesul Andreei Cuciuc a fost provocat de o insuficiență cardiacă acută, pe fondul unor malformații congenitale ale inimii. Familia a vorbit, după tragedie, despre problemele cardiace cu care adolescenta se confruntase și despre intervenția suferită în urmă cu aproximativ cinci ani.

La împlinirea a doi ani de la moartea fiicei lor, Igor Cuciuc și soția sa au mers la cimitir pentru a-i aduce un omagiu. Cei doi au dus un buchet impresionant de trandafiri albi, florile preferate ale Andreei.

Mesajul publicat de Igor Cuciuc

Copleșit de dor, artistul a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care a vorbit despre suferința pe care o resimte și astăzi.

„DOI ANI DE CÂND NU EȘTI CU NOI, ANDREEA… 15 NOIEMBRIE – ZI NEAGRĂ PENTRU FAMILIA NOASTRĂ. Astăzi am venit la mormântul tău cu mama, cu sufletele zdrobite și cu ochii plini de lacrimi. Ți-am adus trandafirii tăi albi, florile tale preferate. Tu ai fost cea mai frumoasă floare a noastră. Lângă crucea ta era liniște… Se auzeau doar păsările și freamătul frunzelor. Pământul rece, iar tu… nu mai cânți. Nu se mai aude vocea ta, nu-ți mai vedem ochii, nu-ți mai auzim râsul. Privim doar fotografiile tale. Cum poate un părinte să vină la mormântul copilului său și să-i aprindă o lumânare, în loc să-l strângă în brațe? Doi ani de dor. Doi ani de lacrimi. Doi ani fără tine. Ne rugăm lui Dumnezeu și Îi cerem Maicii Domnului să aibă grijă de tine în Cer. Noi încercăm să mergem înainte, dar sufletul nostru a rămas lângă tine. Îți vom face și cavou, și monument frumos, pe cinste, așa cum meriți. Nu l-am făcut din motivul că urma sa te exhumăm, și tot așteptăm permisiunea. Dar oricât de frumos va fi locul tău, nimic nu ne va aduce înapoi ochii tăi, vocea ta și îmbrățișarea ta. Astăzi au venit și colegii tăi, ți-au adus flori. Cei care te-au iubit nu te-au uitat. Ai fost o floare și vei rămâne floarea noastră de nu mă uita. Andreea, te iubesc. Te iubesc și te voi purta în suflet cât voi trăi. Veșnică pomenire, floarea tatei!”, a scris Igor Cuciuc.

Gestul care l-a impresionat profund

Într-o altă postare, Igor Cuciuc a povestit despre un gest făcut de colegii și profesorii Andreei în cadrul examenului de stat la Dirijat Coral. Potrivit artistului, aceștia au păstrat un loc rezervat în memoria tinerei, semn că aceasta nu a fost uitată.

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