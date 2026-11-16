Frankie de la „Insula Iubirii”, protagonista unui incident la benzinărie. Ce i-a transmis un angajat

Frankie, ispita de la „Insula Iubirii”, a trecut printr-o situație neplăcută în această dimineață, în timp ce se afla la o benzinărie. După ce a făcut plinul și a achitat cumpărăturile, blondina a fost abordată de un angajat, care i-a atras atenția că plata pentru combustibil nu figura înregistrată, ci doar cea pentru produsele achiziționate.

În vârstă de 35 de ani, Frankie se numără printre ispitele care au atras cele mai multe priviri în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Cu o apariție provocatoare și un temperament puternic, blondina a reușit să stârnească interesul telespectatorilor. De-a lungul reality show-ului, ea nu s-a ferit să își exprime opiniile despre concurenți și situațiile din emisiune. În același timp, comentariile sale directe au generat numeroase reacții în mediul online.

Frankie a alimentat mașina și a plecat fără să achite nota

Dimineața de luni a început cu o situație complet neașteptată pentru Frankie. Ispita de la „Insula Iubirii” a oprit la o stație de alimentare pentru a-și pune combustibil. Ulterior, la scurt timp, vedeta a fost contactată de un angajat, care a informat-o că în sistem apărea achitată doar contravaloarea cumpărăturilor, nu și cea a carburantului.

Frankie le-a povestit urmăritorilor din mediul online ce i s-a întâmplat la benzinărie. Ea a mărturisit că nu se aștepta ca săptămâna să înceapă cu o asemenea încurcătură. Pentru a clarifica situația, ispita i-a trimis angajatului un mesaj vocal, în care i-a oferit un răspuns.

După acest episod, Frankie și-a continuat ziua în compania celor două fiice ale sale, alături de care a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare. Dincolo de aparițiile sale publice și de activitatea din mediul online, blondina acordă o importanță deosebită rolului de mamă, iar momentele petrecute alături de fetițe ocupă un loc special în viața sa.

Ispita are o meserie mai puțin obișnuită

Dincolo de experiența trăită în emisiunea „Insula Iubirii”, Frankie are o carieră într-un domeniu creativ. Aceasta activează ca designer de interior, meserie din care își asigură veniturile necesare pentru familie. Pe conturile sale de socializare, ispita publică frecvent fotografii cu amenajările și proiectele la care lucrează.

Alegerea acestui drum profesional a venit și din dorința de a explora o altă latură a talentului său artistic. După o perioadă îndelungată în care a lucrat ca tatuator, Frankie a simțit nevoia unei schimbări și a decis să se îndrepte către designul de interior, un domeniu în care își poate pune în valoare creativitatea și simțul estetic.

CITEȘTE ȘI: Cum a ajuns Frankie să lucreze în construcții? Ce a determinat-o să aleagă această meserie

Frankie face prăpăd după ultimul episod din Insula iubirii: ”Bianca i-a furat bărbatul altei femei”