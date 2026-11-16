Andreea Marin a furat startul sărbătorilor de iarnă! Motivul pentru care a împodobit deja bradul

Andreea Marin a furat startul sărbătorilor de iarnă! Motivul pentru care a împodobit deja bradul
Andreea Marin
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Deși mai este aproximativ o lună și jumătate până la Crăciun, Andreea Marin a decis că este momentul perfect pentru a aduce magia sărbătorilor în locuința sa. Fosta prezentatoare de televiziune a împodobit deja bradul și a transformat casa într-un decor festiv, cu mult înainte ca majoritatea românilor să înceapă pregătirile pentru cea mai frumoasă perioadă a anului.

Pentru vedetă, această perioadă are o semnificație aparte, iar pregătirile pentru Crăciun reprezintă mai mult decât o simplă tradiție. Andreea Marin preferă să se bucure de atmosfera sărbătorilor cât mai mult timp, motiv pentru care nu așteaptă luna decembrie pentru a scoate decorațiunile din cutii. Obiceiul de a împodobi bradul încă din noiembrie a devenit deja o tradiție în casa sa, iar anul acesta nu a făcut excepție.

Andreea Marin s-a pregătit de Crăciun

Vedeta le-a oferit urmăritorilor din mediul online o imagine din locuința sa, unde bradul împodobit atrage imediat atenția. Decorul pare să fie unul pregătit cu multă atenție, astfel încât fiecare detaliu să contribuie la atmosfera caldă și primitoare specifică sărbătorilor de iarnă. Fotografia publicată a fost însoțită de un mesaj în care Andreea Marin a vorbit despre bucuria pe care i-o aduce această perioadă și despre emoțiile pe care le retrăiește în fiecare an odată cu apropierea Crăciunului.

„Casa mea e pregătită de ieri pentru sărbătorile de iarnă, prin tradiție împodobesc brazii la mijloc de noiembrie, ca să simt mai multă vreme spiritul și bucuria acestei perioade minunate din an, care mă duce cu gândul la copilărie. A doua imagine e cea văzută de mine aseară pe întuneric, cu capul pe pernă înainte de a adormi, cu inima plină a copilului din mine, care așteaptă cu nerăbdare Crăciunul”, a scris Andreea Marin.

Un alt motiv pentru care luna noiembrie este una specială pentru prezentatoare este reprezentat de evenimentele importante care urmează în familia sa. În perioada următoare, Andreea Marin își va sărbători ziua onomastică, cu ocazia Sfântului Andrei, iar apoi atenția se va îndrepta către fiica sa, Violeta, care își va aniversa ziua de naștere.

Andreea Marin și-a împodobit casa/foto: social media

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