„Marcel putea să fie mai elegant”. „Maluma de România ” nu a scăpat nici însurat de criticile Mariei Covașa

Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma de România”, și Armina au devenit soț și soție și în fața lui Dumnezeu, iar imaginile de la nunta din Tenerife au ajuns rapid în atenția publicului. Printre cei care au urmărit evenimentul s-a numărat și Maria Covașa, fosta concurentă de la Insula Iubirii, care a avut o legătură specială cu Marcel în timpul emisiunii. Contactată de CANCAN.RO, aceasta ne-a spus sincer ce părere are despre nunta celor doi, dacă a fost surprinsă de apariția lor și ce observații a avut în privința ținutelor.

După toate discuțiile și controversele care au însoțit povestea lor de dragoste, Marcel și Armina au ajuns în fața altarului. Cei doi au ales Tenerife pentru evenimentul religios, iar ceremonia s-a desfășurat pe plajă, într-un decor cu flori albe. Au preferat o nuntă restrânsă, alături de familie și prietenii apropiați, iar invitații au respectat dress code-ul stabilit de miri: ținute albe.

Printre cei prezenți s-a numărat și George Jaguarul, fostă ispită la Insula Iubirii, care a avut chiar rolul de a o conduce pe Armina la altar. După ceremonie, distracția s-a mutat la petrecere, unde tortul pe trei etaje și șampaniile cu artificii au fost printre momentele serii.

Dar ce spune Maria Covașă despre nunta celor doi? Dacă în trecut a fost rezervată în privința relației lor, de data aceasta mesajul ei este unul cât se poate de clar..

Maria Covașă: „Chiar mă bucur pentru ei”

Contactată de CANCAN.RO, Maria Covașa nu a avut de făcut comentarii răutăcioase la adresa celor doi. Dimpotrivă, aceasta le-a transmis gânduri bune și a mărturisit că se bucură să-i vadă fericiți.

CANCAN.RO: Ce le dorești celor doi la început de drum?

Maria Covașa: Dacă ei sunt fericiți, nu mai contează nimic. Le doresc să se înțeleagă, să fie sănătoși și să le fie bine, sincer. Indiferent dacă ea mi-a fost rivală, le doresc să fie fericiți! Sper să fie fericiți, să fie bine, copilul la fel și, dacă chiar se iubesc, să le fie într-un ceas bun.

CANCAN.RO: Hai să comentăm un pic ținutele. Cum ți s-a părut apariția lor?

Maria Covașa: Sincer, rochia ei chiar mi-a plăcut. A fost foarte simplă și frumoasă. Dar Marcel, putea să fie puțin mai elegant. În loc de șlapi, putea să-și ia niște pantofi, ceva. Dar rochița ei, mi-a plăcut destul de mult. A fost fost super simplă, mă așteptam la ceva rău, dar a fost simplă și finuță.

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