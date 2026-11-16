Cei doi concurenți care cad în ispită și fac amor, în ultima noapte la Insula Iubirii. Avem imaginile

Cei doi concurenți care cad în ispită și fac amor, în ultima noapte la Insula Iubirii. Avem imaginile
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Concurenții cad în ispită, în ultima noapte din Thailanda / Sursa foto: Colaj Cancan
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Testul fidelității se apropie de final la „Insula Iubirii”, însă ultimele zile petrecute în Thailanda vin cu noi momente de maximă audiență. Doi dintre concurenți ajung să depășească limitele tentației și se lasă purtați de atracția față de ispite. Este vorba despre Claudia Ion, care s-a apropiat tot mai mult de pilotul Eduard Vlădescu, și Prințul Marco, care continuă povestea cu Gabriella Barbu, în ciuda imaginilor pe care soția sa, Bianca, le-a văzut deja la bonfire.

Partenerul Biancăi Ghiurcă nu a reușit să facă față testului și a căzut în ispită. Concurentul a recunoscut că a întreținut relații intime cu Gabriella, însă ceea ce a surprins cel mai mult a fost atitudinea lui de după momentul respectiv. Deși a mărturisit că îi pare rău pentru suferința provocată soției sale, acesta nu a ascuns faptul că nu regretă ceea ce a făcut.

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Claudia Ion și ispita-pilot, tot mai apropiați

Nici partenera lui Ionuț Mocăniță nu a rezistat tentației! Apropierea dintre concurentă și ispita-pilot Eduard Vlădescu a devenit tot mai intensă de la o zi la alta, iar gesturile tandre, atingerile și momentele petrecute împreună au dus, în cele din urmă, la un deznodământ neașteptat.

În ultima noapte petrecută pe Insula Iubirii, cei doi ar fi depășit orice limită și ar fi căzut în ispită, ajungând să facă amor. CANCAN.RO deține imaginile care surprind momentul intim dintre Claudia și pilot, iar secvențele arată cât de departe a ajuns povestea lor.

Claudia și Eduard, surprinși în timp ce fac amor / Sursa foto: Colaj Cancan

Dacă la început totul părea doar o atracție reciprocă, lucrurile au evoluat rapid, iar Claudia nu și-a mai ascuns sentimentele pentru Eduard. Mai mult, concurenta a recunoscut că s-a îndrăgostit de ispita masculină, semn că experiența din Thailanda a schimbat complet modul în care privește relația dintre ei.

Nici pilotul nu a rămas indiferent, cei doi ajungând să își facă declarații și să vorbească despre posibilitatea de a continua povestea și după încheierea emisiunii.

Prințul Marco a căzut din nou în ispită

Nici imaginile de la bonfire și nici suferința Biancăi nu l-au făcut pe Prințul Marco să pună punct apropierii de Gabriella. Concurentul a căzut din nou în ispită și a repetat experiența intimă alături de ispita care l-a cucerit încă de la începutul sezonului. Deși știa că soția sa a văzut deja imaginile compromițătoare și că gesturile lui au provocat multă suferință, Marco nu s-a putut abține și a ajuns din nou în brațele Gabriellei.

Prințul Marco, din nou în brațele Gabriellei / Sursa foto: Colaj Cancan

Mai mult, concurentul nu pare să fie măcinat de regrete în privința alegerii făcute. Acesta a recunoscut că îi pare rău pentru Bianca și pentru durerea pe care i-a provocat-o, însă nu regretă apropierea de Gabriella. Cu alte cuvinte, Marco pare să își asume decizia și continuă să se lase purtat de atracția față de ispită, chiar dacă știe că relația cu soția sa este pusă serios la încercare.

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