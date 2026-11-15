Alina Pușcaș, experiență inedită alături de fiul ei. Cu ce provocare s-a confruntat vedeta: „M-am albit la față”

Alina Pușcaș și-a depășit limitele și a acceptat o provocare neașteptată, care i-a adus o doză serioasă de adrenalină încă de la primele ore ale dimineții. Prezentatoarea TV s-a urcat în mașină alături de fiul său, Alex, pentru a experimenta pe propria piele senzațiile pe care acesta le trăiește în timpul manevrelor auto.

Alina Pușcaș își încurajează copiii să descopere lucruri noi și își dorește ca aceștia să fie implicați în cât mai multe activități. Fiul său, Alexandru, era deja familiarizat cu poligonul special amenajat pentru mașinile de curse și cu experiența unor astfel de manevre. Curioasă să vadă cum se simt virajele din scaunul pasagerului, prezentatoarea a decis că este momentul să încerce și ea.

Totuși, experiența a fost mult mai intensă decât își imaginase. Mișcările bruște ale mașinii au luat-o prin surprindere, iar Alina Pușcaș a recunoscut că a făcut și o greșeală, ea a uitat să își pună centura de siguranță.

Pentru a se putea ține în timpul manevrelor, vedeta s-a prins cu putere de mânerul aflat deasupra portierei. Mai mult, este convinsă că l-ar fi putut rupe din cauza forței cu care s-a agățat de el. În tot acest timp, Alex s-a amuzat copios de reacțiile mamei sale.

„Am făcut o prostie! Am încercat să mă sui în mașină, să văd cum sunt dinăuntru virajele astea interminabile, și cred că m-am albit la față instant. Am uitat să-mi pun centura, așa că m-am ținut de un mâner din dreapta, pe care cred că l-am și rupt. El râdea de mine”, a spus Alina Pușcaș pe Instagram.

Alina Pușcaș a mers cu Alex la medic

Cu toate că are parte de experiențe uimitoare alături de copii, în urmă cu ceva timp a trecut prin momente dificile. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a ajuns la spital cu fiul ei, Alex, în urma unei alergii.

„Ieri, am fost la alergolog de urgență cu Alex, deoarece ajunsese să mai poată respira pe nas doar în proporție de 10%. În rest, era aproape tot timpul congestionat. Respira pe gură, inclusiv că nu mănâncă. Mănâncă câte o înghițitură, cât poate să mestece, după care se oprește, respiră și tot așa. E groaznic. Alex a ajuns în situația în care să nu mai poată să se concentreze la diverse competiții sau învățătură”, a povestit vedeta, pe TikTok.

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