Ispita Gabriella, pe mâna medicului estetician. Cum arată după ultima intervenție: ”Ceva foarte natural”

Gabriella Barbu, ispita care a făcut ravagii în sezonul 10 Insula Iubirii, și-a surprins fanii din mediul online cu o nouă intervenție estetică. Bruneta a trecut, din nou, pragul medicului estetician și este cât se poate de mulțumită de rezultate. De această dată este vorba despre o intervenție la nivelul feței.

În urmă cu doar câteva zile, Gabriella și-a anunțat fanii din mediul online că a fost nevoită să își topească acidul din buze, căci acesta migrase. Ei bine, ispita nu a rezistat mult timp și la doar câteva zile a ajuns din nou în cabinetul medicului estetician. Aceasta a mărturisit că a fost nerăbdătoare să aibă iar buze voluminoase așa că a trecut la treabă.

De data aceasta, Gabriella a fost cât se poate de mulțumită de rezultate. Dacă până acum nu a fost aproape niciodată satisfăcută de felul în care arătau buzele sale, de această dată a fost în extaz după ce a văzut rezultatul. Ispita și-a schimbat forma buzelor și a împărtășit totul cu fanii din mediul online.

„Azi dimineață am fost să-mi pun buzele, pentru că nu am avut răbdare deloc și nu am putut să stau fără ele. Le am puțin umflate. Le-am avut mereu migrate, oriunde îl topeam și îl puneam la loc, arătau la fel. Sunt puțin vânătă, dar să știți că sunt top. Mi se pare ceva foarte natural. Se mai dezumflă puțin”, a spus Gabriella Barbu, în mediul online.

Gabriella s-a îndrăgostit la Insula Iubirii

După ce a făcut ravagii în Spania la Isla de las Tentaciones, Gabriella a intrat în rolul de ispită și în show-ul de la Antena 1. Aici l-a cunoscut pe Prințul Marco, de care s-a îndrăgostit. Cei doi și-au dat frâu liber sentimentelor și au ajuns până în punctul în care au împărtășit momente intime.

Deși a jucat rolul de ispită, Gabriella a mărturisit că s-a îndrăgostit de Marco și ar fi vrut să plece alături de el din Thailanda. Însă, cum acesta este un bărbat însurat, care i-a spus clar că nu își va părăsi soția, Gabriella s-a conformat, dar i-a rămas totuși aproape și l-a susținut până la final.

„Îi voi respecta opinia, chiar dacă mă doare mult. Am ajuns la concluzia că îl iubesc atât de mult încât tot ceea ce este important pentru el va fi și pentru mine!”, a mărturisit Gabriella.

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Foto: Instagram