Cât costă un bilet la concertul Deliei Matache de la Palatul Parlamentului. Locurile VIP s-au epuizat

Delia revine la Palatul Parlamentului cu un concert de excepție. Artista pregătește spectacolul Analog Simfonic, iar biletele au fost puse deja în vânzare. Prețurile sunt pe măsură, însă locurile cele mai scumpe s-au epuizat rapid.

Vedeta va susține concertul pe 4 decembrie la Palatul Parlamentului. Alături de Delia vor urca pe scenă peste 100 de muzicieni ai Orchestrei Simfonice București, dirijată de Andrei Tudor. Un aspect important de menționat este că accesul minorilor în sală este strict interzis. Cei care vor să se bucure de o seară de neuitat trebuie să știe că prețurile biletelor pornesc de la 350 de lei și ajung la 1.000 de lei. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât costă un bilet la concertul Deliei de la Palatul Parlamentului

Evenimentul de vineri, 4 decembrie, se va desfășura în Sala Unirii din Palatul Parlamentului, începând cu ora 20:00. Accesul publicului va fi permis de la 19:00. De asemenea, locurile se ocupă rapid și asta pentru că multe din biletele puse în vânzare s-au epuizat deja.

Prețurile pentru show variază în funcție de categoria la care ne referim. Ele au fost repartizate în patru categorii, iar în acest moment mai sunt disponibile cele din categoria Standing, care costă 350 de lei.

Categoriile Premium costă 500 de lei, în timp ce biletele VIP au o valoare de 750 de lei. Cele mai scumpe locuri au fost la categoria Ultra VIP, iar prețul lor a fost de 1.000 de lei. Concertul este destinat adulților, așadar organizatorii au anunțat că accesul persoanelor sub 18 ani în sală este strict interzis.

Delia va face show la concert

Concertul de la Palatul Parlamentului va fi unul cu totul și cu totul special. Cele mai auzite, fredonate și apreciate piese din repertoriul Deliei au fost rescrise și reorchestrate într-o variantă simfonică. Scena din Sala Unirii este construită pe mai multe niveluri și vor urca alături de artistă bandul ei, dar și alți muzicieni de la Orchestra Simfonică București.

De asemenea, vedeta pregătește și alte surprize, inclusiv invitați speciali. Alte două săli, Sala I.C. Brătianu și Sala Take Ionescu, vor fi amenajate cu instalații și decoruri impresionante cu trei zile înainte de eveniment. Artista va încânta publicul cu un spectacol live, instrumente, orchestră și lumini.

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