Ilie Bolojan, socru mic la costum scump! Ținuta de aproape 4000 de euro nu l-a scăpat de critici: „Parcă era șofer de TIR”

Ilie Bolojan, socru mic la costum scump! Ținuta de aproape 4000 de euro nu l-a scăpat de critici: „Parcă era șofer de TIR”
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CANCAN.RO a aflat și cât costă costumul ginerelui lui Ilie Bolojan, Daniel Bota. Se pare că proaspătul soț al Luciei Maria Bolojan a preferat să fie mai cumpătat în ziua cea mare. Și Ilie Bolojan s-a pus la patru ace, dar a ajuns să fie comparat cu unchiul Fester din „Familia Addams”. Păi, la câți bani s-ar fi dus pe haine, te-ai fi așteptat la o apariție de Hollywood, nu la un posibil casting pentru următorul sezon din „Wednesday”.

Designerul Florin Burescu ne-a dezvăluit că ținuta aleasă de ginere ar costa în jur de 1.000 de euro și că, cel mai probabil, a fost făcută la comandă. La adresa mirelui a avut numai cuvinte de laudă, dar când a venit vorba de fostul premier, s-a cam stricat petrecerea.

Ginerele lui Bolojan are șanse să câștige „Bravo, ai stil”?!

Știți glumele alea cu „dimineața te duci la piață și seara ai nuntă”? Ei bine, cam așa și domnul Bolojan! Se pare că fostul premier și-a ales o ținută bună la toate. Dimineața merge după roșii și cartofi, iar seara, fără să mai treacă pe acasă să se schimbe, se prezintă direct la nunta fiicei. Burescu a mai spus că Bolojan ar fi cheltuit între 3.000 și 4.000 de euro pe costum.

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„Costumul mirelui e foarte drăguț, îl avantajează și ca siluetă. Îmi place ținuta lui. Doar la papion am o problemă. Ținuta lui Ilie Bolojan nu este una de ceremonie, ci o ținută business. Nu mi se pare potrivită pentru un socru sau pentru un eveniment atât de important. În schimb, toate costumele sunt de bună calitate și scumpe.”, a spus Florin Burescu.

Fiica lui Ilie Bolojan și soțul

Fiica lui Ilie Bolojan și soțul. Sursa foto Gândul

Publicația noastră a luat legătura și cu designerul Adrian Oianu, care a fost la un pas să-și pună mâinile în cap când a văzut ținutele mirilor și ale invitaților. El a declarat că este de-a dreptul îngrozit de alegerile vestimentare și că, în opinia lui, nuntașii s-au îmbrăcat ca niște țărani fără pic de cultură. Oianu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu unchiul Fester din „Familia Addams” și a mărturisit că pur și simplu îl dor ochii când se uită la el. Ce să mai, după verdictul designerului, la capitolul vestimentar, familia Addams și-a găsit concurență serioasă!

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursa foto Gândul

Bolojan, comparat cu unchiul Fester din Familia Addams

Pe Adrian Oianu nici nu-l mai interesează cât au costat ținutele. Designerul a declarat că n-a văzut în viața lui atâta lipsă de estetică și ignoranță din partea unui fost politician.

„Nu intră moda în casă la ei. Niște oameni de la țară, care n-au pic de cultură. Bolojan arată a șofer de TIR, nu a prim-ministru. Seamănă cu unchiul Fester din Familia Addams. Este o lipsă cruntă de preocupare pentru design. Ce lipsă de considerație pentru estetică și veșminte! Atâta ignoranță! E trist, mi-a lăsat un gust amar. E de-a dreptul ofensator pentru designeri și oamenii de cultură”, a declarat Adrian Oianu pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan! Cum au apărut mirii la cununia civilă

Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale

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