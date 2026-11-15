Cum arată mama lui Marcel de la Insula Iubirii. Elena Andrei și-a condus fiul la altarul improvizat

Marcel și Armina Andrei au trăit cea mai frumoasă zi din viața lor. Sâmbătă, 14 noiembrie, cei doi și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a avut loc în Tenerife, pe malul apei. Bineînțeles că de la nuntă nu putea să lipsească mama lui, Elena, care a avut un rol important.

Fostul concurent de la Insula Iubirii a avut parte de o nuntă așa cum a visat. Momentele-cheie au apărut în mediul online și au fost extrem de apreciate de fani. Marcel și Armina și-au dorit o petrecere exotică, dar într-un cadru restrâns, alături de familie și de prietenii apropiați. Mama acestuia, Elena Andrei, nu avea cum să lipsească de la această zi specială, ba chiar l-a condus la altarul improvizat de ea. Femeia a avut o ținută elegantă, dar lejeră, perfectă pentru atmosfera din Tenerife. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mama lui Marcel de la Insula Iubirii l-a condus la altar

Marcel și Armina s-au căsătorit civil în decembrie 2024. Cei doi au planificat nunta în detaliu, pentru a se bucura din plin de ziua cea mare. În urmă cu câteva săptămâni, fostul concurent de la Insula Iubirii a spus că nu își dorește o nuntă cu foarte mulți invitați, ci doar cu familia și prietenii apropiați, însă exotică și pe stilul lor. Mai mult decât atât, „Maluma de România” a mai subliniat atunci că invitații trebuie să respecte codul vestimentar și anume să poarte ținute albe, lejere, perfecte pentru Tenerife.

„Toată lumea în alb, preferință să fie de in, șlapi. Lejer, frumos, pe plajă. O să avem ceva frumos pe plajă!”, a spus el.

În ziua cea mare, mama acestuia, Elena, i-a fost alături. Și nu oricum! Femeia l-a condus la altarul improvizat pe malul apei, vizibil emoționată, dar cu zâmbetul pe buze. Din imaginile apărute în mediul online se poate observa că și ea a respectat codul vestimentar și a purtat o rochie midi tip sacou, albă, elegantă, dar lejeră în același timp, cu mâneci bufante. Ea a completat ținuta cu o pereche de sandale cu toc și câteva bijuterii.

George Jaguarul a fost prezent la nuntă

Bunul lui prieten, George Jaguarul, a fost și el prezent la nuntă, alături de partenera sa de viață. Ispita de la Insula Iubirii a publicat imagini inedite cu mirii, ba chiar a ciocnit un pahar alături de Marcel, în cinstea lor. Apariția lui George a fost și mai specială, cu cât a fost singurul care a fost invitat de la insulă.

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Primele imagini de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături în ziua cea mare