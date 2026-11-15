Cum arată mama lui Marcel de la Insula Iubirii. Elena Andrei și-a condus fiul la altarul improvizat

Marcel și Armina/ sursa foto: colaj CANCAN
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Marcel și Armina Andrei au trăit cea mai frumoasă zi din viața lor. Sâmbătă, 14 noiembrie, cei doi și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a avut loc în Tenerife, pe malul apei. Bineînțeles că de la nuntă nu putea să lipsească mama lui, Elena, care a avut un rol important. 

Fostul concurent de la Insula Iubirii a avut parte de o nuntă așa cum a visat. Momentele-cheie au apărut în mediul online și au fost extrem de apreciate de fani. Marcel și Armina și-au dorit o petrecere exotică, dar într-un cadru restrâns, alături de familie și de prietenii apropiați. Mama acestuia, Elena Andrei, nu avea cum să lipsească de la această zi specială, ba chiar l-a condus la altarul improvizat de ea. Femeia a avut o ținută elegantă, dar lejeră, perfectă pentru atmosfera din Tenerife. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mama lui Marcel de la Insula Iubirii l-a condus la altar

Marcel și Armina s-au căsătorit civil în decembrie 2024. Cei doi au planificat nunta în detaliu, pentru a se bucura din plin de ziua cea mare. În urmă cu câteva săptămâni, fostul concurent de la Insula Iubirii a spus că nu își dorește o nuntă cu foarte mulți invitați, ci doar cu familia și prietenii apropiați, însă exotică și pe stilul lor. Mai mult decât atât, „Maluma de România” a mai subliniat atunci că invitații trebuie să respecte codul vestimentar și anume să poarte ținute albe, lejere, perfecte pentru Tenerife.

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„Toată lumea în alb, preferință să fie de in, șlapi. Lejer, frumos, pe plajă. O să avem ceva frumos pe plajă!”, a spus el.

În ziua cea mare, mama acestuia, Elena, i-a fost alături. Și nu oricum! Femeia l-a condus la altarul improvizat pe malul apei, vizibil emoționată, dar cu zâmbetul pe buze. Din imaginile apărute în mediul online se poate observa că și ea a respectat codul vestimentar și a purtat o rochie midi tip sacou, albă, elegantă, dar lejeră în același timp, cu mâneci bufante. Ea a completat ținuta cu o pereche de sandale cu toc și câteva bijuterii.

Marcel și mama sa/ sursa foto: social media

Marcel și mama sa/ sursa foto: social media

George Jaguarul a fost prezent la nuntă

Bunul lui prieten, George Jaguarul, a fost și el prezent la nuntă, alături de partenera sa de viață. Ispita de la Insula Iubirii a publicat imagini inedite cu mirii, ba chiar a ciocnit un pahar alături de Marcel, în cinstea lor. Apariția lui George a fost și mai specială, cu cât a fost singurul care a fost invitat de la insulă.

VEZI ȘI: Maria Ilioiu, ispita supremă de la Insula Iubirii, mesaj neașteptat în ziua nunții lui Marcel cu Armina: ”Rar mi-a fost dat să văd în această emisiune”

Primele imagini de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături în ziua cea mare

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