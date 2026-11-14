Maria Ilioiu, ispita supremă de la Insula Iubirii, mesaj neașteptat în ziua nunții lui Marcel cu Armina: ”Rar mi-a fost dat să văd în această emisiune”

Maria Ilioiu, ispita supremă de la Insula Iubirii, mesaj neașteptat în ziua nunții lui Marcel cu Armina: ”Rar mi-a fost dat să văd în această emisiune”
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Astăzi, 14 noiembrie, Marcel și Armina au făcut pasul cel mare. Cei doi au făcut cununia religioasă în Tenerife și urmează și marea petrecere. Primele imagini de la nuntă au fost postate în mediul online și au atras numeroase reacții. Printre cei care au avut un mesaj de transmis pentru miri se numără și Maria Ilioiu, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii. Aceasta a transmis un mesaj pentru cei doi miri, exprimându-și surprinderea, dar și admirația.

După o relație de trei ani, Marcel și Armina spun astăzi marele „Da”. În decembrie 2024 au făcut cununia civilă, iar astăzi pe cea religioasă și urmează și mare petrecere. Aceștia s-au căsătorit în Tenerife, într-un cadru de poveste. Cei doi au strălucit în ziua cea mare și i-au avut alături pe cei mai importanți oameni din viața lor.

Maria Ilioiu, mesaj pentru Marcel și Armina

După ce primele imagini de la nunta Arminei și a lui Marcel au ajuns în mediul online, numeroase reacții au apărut și mulți au fost cei care le-au urat casă de piatră. Urările au venit din partea colegilor de la Insula Iubirii sezonul 10, dar și Maria Ilioiu, fosta ispită, a avut ceva de spus.

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Mai exact, pe lângă urările clasice, ispita supremă a ținut să mai puncteze câteva aspecte. Maria Ilioiu și-a exprimat admirația pentru Armina, felicitând-o pentru felul în care s-a comportat la Insula Iubirii. Fosta ispită a subliniat că partenera lui Marcel și-a demonstrat din plin iubirea, într-un mod în care alții nu au făcut-o până acum.

Maria Ilioiu, mesaj pentru Marcel și Armina /Foto: Instagram

De asemenea, aceasta i-a felicitat pe cei doi miri pentru că au avut curajul să părăsească emisiunea Insula Iubirii și au ales să își protejeze relația și să o trăiască fericiți departe de ochii curioșilor.

„Casă de piatră, dragilor! Sunteți absolut superbi amândoi, vă potriviți minunat, iar peisajul este de vis! Se vede că ați ales un loc spectaculos pentru o zi atât de specială!

Dar dincolo de frumusețea acestei nunți, vreau să spun ceva ce am simțit urmărindu-vă la Insula Iubirii. Armina, rar mi-a fost dat să văd în această emisiune o femeie care să-și arate atât de sincer, intens și fără rețineri iubirea pentru bărbatul de lângă ea. Pentru asta ai tot respectul meu!

Poate unii v-au judecat pentru că nu ați dus testul până la capăt, dar eu am văzut lucrurile altfel. Uneori, iubirea nu trebuie demonstrată în fața camerelor și nici sacrificată pentru a demonstra ceva altora. Voi ați ales să vă protejați relația, iar asta spune multe! Să vă iubiți la fel de mult și peste 50 de ani! Să aveți o căsnicie superbă, plină de fericire, respect și iubire!”, a fost mesajul transmis de Maria Ilioiu.

 

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Foto: Instagram

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