Ce au făcut Marcel și Armina cu o zi înainte de nuntă. Locul spectaculos în care au mers cu apropiații

Astăzi, 14 noiembrie, este o zi importantă pentru Marcel și Armina. După ce în urmă cu doi ani au făcut cununia civilă, acum urmează cununia religioasă și marea petrecere. Concurenții sezonului 10 Insula Iubirii s-au pregătit intens pentru momentul cel mare, dar au avut parte și de puțină relaxare. Cum este activ în mediul online, Marcel și-a ținut fanii la curent și le-a arătat ce a făcut cu doar o zi înainte de nuntă.

Un astfel de eveniment poate să fie destul de stresant pentru miri. Pregătirile intense, primirea invitațiilor, punerea la punct a fiecărui detaliu, toate consumă energie, iar mirii ajung ca în ziua cea mare să fie storși de energie. Ei bine, Marcel și Armina au fost prevăzători și au ales ca ziua de dinaintea nunții să o dedice relaxării.

Ce au făcut Marcel și Armina înainte de nuntă

Împreună cu familia și câțiva prieteni apropiați, Marcel și Armina au plecat într-o mică escapadă. Se pare că mirii și-au dorit să se relaxeze înainte de ziua cea mare, așa că și-au dus apropiații în satul Masca din Tenerife, unul dintre cele mai vizitate și spectaculoase locuri din Insulele Canare.

Satul se află la o altitudine de circa 650 de metri, în Munții Teno, fiind înconjurat de stânci vulcanice abrupte, văi adânci și palmieri. De asemenea, locul este celebru pentru priveliștea care se deschide direct spre Oceanul Atlantic, așa că Armina nu a ratat momentul și a făcut câteva fotografii.

Ei bine, se pare că înainte de nuntă, Armina și Marcel și-au dorit să se relaxeze și să se deconecteze de tot. Au ales o plimbare în natură, încărcându-și astfel bateriile. Însă, Marcel nu a uitat că astăzi toate privirile o să fie ațintite asupra lui, așa că și-a dorit să arate impecabil. După ce s-a relaxat, acesta a mers la tuns pentru a se face „chulo” pentru ziua cea mare.

După o relație de trei ani, Marcel și Armina își unesc astăzi destinele în mod oficial. În decembrie 2024, după un an de relație, cei doi au făcut cununia civilă, iar acum urmează cea religioasă și petrecerea. Înainte să facă pasul cel mare, aceștia și-au testat relația la Insula Iubirii.

Dar pentru ei aventura de la Insula Iubirii s-a încheiat după doar 11 zile petrecute în Thailanda. Armina a fost cea care a oprit testul, dorindu-și să plece acasă. Armina și Marcel și-au continuat drumul împreună după Insula Iubirii, iar acum sunt gata să își ducă relația la nivelul următor.

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Foto: TikTok