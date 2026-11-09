Cum arată locul în care Armina și Marcel Andrei vor face nunta. Fosta concurentă ne-a oferit un sneak peek

Armina și Marcel Andrei au rezistat tentației de la Insula Iubirii. Astfel, planurile lor de nuntă nu s-au dus pe apa sâmbetei și au continuat organizările. De curând, tânăra a oferit câteva detalii cu privire la locul unde o să aibă loc ceremonia.

Fosta concurentă nu s-a mai abținut și ne-a oferit un sneak peek impresionant. Alături de nașa ei, a împărtășit cu urmăritorii locul în care ea și Marcel vor deveni soț și soție în fața lui Dumnezeu. Cei doi nu au ales varianta clasică, așa că ceremonia nu va avea loc în biserică, ci în aer liber, chiar în fața valurilor din Tenerife. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Unde vor face nunta Armina și Marcel Andrei

Pregătirile sunt în toi, iar cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii par că nu mai au răbdare până la ziua cea mare. Aceștia au pus totul la punct, astfel că Armina nu s-a mai abținut și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva cadre din locul în care va avea loc ceremonia.

Fericitul eveniment se va ține în Tenerife, acolo unde și-au construit o viață de lux. Din imaginile pe care le-a oferit șatena, se poate observa că momentul se va desfășura pe ponton, în apropierea plajei.

„Bună tuturor! Am ajuns în Tenerife. Aici se va ține ceremonia pentru nuntă. Da’ ce fain se văd valurile”, a declarat Armina pe InstaStory.

Nașa celor doi, alături de Armina

Dacă Marcel a lipsit din peisaj, bineînțeles că Armina trebuia să fie însoțită de cineva. Nașa lor de nuntă a fost și ea prezentă la locație, iar fosta concurentă de la insulă le-a prezentat-o celor care o urmăresc în mediul online.

Vizibil emoționate, cele două abia așteaptă marele eveniment. Mai mult decât atât, pare că se înțeleg de minune una în compania celeilalte.

„Acum vă voi arăta nașa noastră. Uitați-o cum îi. Parcă este profesoară de matematică și eu sunt studentul”, a mai spus Armina.

Armina, răspuns tăios după ce a fost jignită de Claudia Ion

Vineri, 6 noiembrie, Armina a urmărit Insula Iubirii. Aceasta a sesizat cum Claudia Ion a făcut o remarcă la adresa ei, spunând că Mira i-a luat camera, dar a preluat și din atitudinea ei.

Partenera lui Marcel nu s-a abținut și a răspuns imediat în mediul online. Ea a precizat că, dacă cineva are ceva de spus, nu ar trebui să o facă pe la spate.

„Dacă avem ceva cu cineva, ne zicem în față! Nu pe la spate! Hai să nu mai fim obsedați de faimă, deoarece nu ține mult! Și la un moment dat ne trezim în realitate și ne dăm seama că răutatea și egoismul, frustrarea ne-a predominat, pe gratis! Fiți mai buni/bune, răutatea ne urâțește pe din afară, cât și pe dinăuntru!”, a transmis Armina pe Instagram.

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Vedetele de la Insula Iubirii făcute praf: „Claudia e din zona femeilor care își doresc să-și arate corpul și să-l vândă. Armina a luat plasa de țânțari și a pus-o pe ea”