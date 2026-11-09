Cum a reacționat Frankie după ce Bianca Ghiurcă a râs de ea pentru că seamănă cu Monica Tatoiu: „Încep să mă gândesc serios că...”

Un schimb de replici cu tentă ironică a avut loc între Bianca Ghiurcă și Frankie, una dintre cele mai cunoscute ispite din sezonul 10 al Insulei Iubirii. Totul a pornit de la o postare distribuită de fosta concurentă, care a stârnit imediat reacții în mediul online.

Bianca Ghiurcă a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu Monica Tatoiu și le-a adresat urmăritorilor o întrebare care a fost interpretată de mulți drept o trimitere către Frankie. Deși nu a menționat niciun nume, mesajul a fost văzut ca o ironie la adresa ispitei, care a criticat-o în repetate rânduri în cadrul emisiunii.

Postarea distribuită de Bianca Ghiurcă

Pe contul său de socializare, Bianca Ghiurcă a publicat o imagine cu Monica Tatoiu și a lansat o întrebare către comunitatea sa online.

„Am și eu o întrebare. Oare seamănă cu cineva de la Insula Iubirii?”, a scris Bianca, adăugând mai multe emoji-uri.

Fosta concurentă nu a precizat la cine face referire, însă contextul i-a făcut pe mulți să creadă că mesajul era îndreptat către Frankie.

Frankie a tratat situația cu umor

Dacă unii s-ar fi așteptat la o reacție tensionată, Frankie a ales să privească întreaga situație cu umor. Blondina nu s-a arătat deranjată de comparație și a demonstrat că poate face haz de necaz.

La scurt timp după apariția imaginilor, ispita a găsit o fotografie în care apărea alături de Monica Tatoiu și a decis să o distribuie pe propriul profil de Instagram.

Gestul său a arătat că nu a luat în serios ironiile apărute în spațiul public și că a preferat să răspundă într-o notă relaxată.

Mesajul transmis de ispita de la Insula Iubirii

Frankie a comentat situația într-un mod care i-a amuzat pe urmăritorii săi. În loc să alimenteze un nou conflict, aceasta a făcut o glumă pe seama asemănării despre care s-a discutat intens.

„Broooo, m-a spart poza asta pe care am găsit-o. Încep să mă gândesc serios că am fost adoptată, juuur!”, a scris Frankie, pe Instagram.

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