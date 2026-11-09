Cum a reacționat Frankie după ce Bianca Ghiurcă a râs de ea pentru că seamănă cu Monica Tatoiu: „Încep să mă gândesc serios că…”

Cum a reacționat Frankie după ce Bianca Ghiurcă a râs de ea pentru că seamănă cu Monica Tatoiu: „Încep să mă gândesc serios că...”
Galerie Foto 6
Frankie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un schimb de replici cu tentă ironică a avut loc între Bianca Ghiurcă și Frankie, una dintre cele mai cunoscute ispite din sezonul 10 al Insulei Iubirii. Totul a pornit de la o postare distribuită de fosta concurentă, care a stârnit imediat reacții în mediul online.

Bianca Ghiurcă a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu Monica Tatoiu și le-a adresat urmăritorilor o întrebare care a fost interpretată de mulți drept o trimitere către Frankie. Deși nu a menționat niciun nume, mesajul a fost văzut ca o ironie la adresa ispitei, care a criticat-o în repetate rânduri în cadrul emisiunii.

Postarea distribuită de Bianca Ghiurcă

Pe contul său de socializare, Bianca Ghiurcă a publicat o imagine cu Monica Tatoiu și a lansat o întrebare către comunitatea sa online.

„Am și eu o întrebare. Oare seamănă cu cineva de la Insula Iubirii?”, a scris Bianca, adăugând mai multe emoji-uri.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Fosta concurentă nu a precizat la cine face referire, însă contextul i-a făcut pe mulți să creadă că mesajul era îndreptat către Frankie.

Frankie a tratat situația cu umor

Dacă unii s-ar fi așteptat la o reacție tensionată, Frankie a ales să privească întreaga situație cu umor. Blondina nu s-a arătat deranjată de comparație și a demonstrat că poate face haz de necaz.

La scurt timp după apariția imaginilor, ispita a găsit o fotografie în care apărea alături de Monica Tatoiu și a decis să o distribuie pe propriul profil de Instagram.

Gestul său a arătat că nu a luat în serios ironiile apărute în spațiul public și că a preferat să răspundă într-o notă relaxată.

Mesajul transmis de ispita de la Insula Iubirii

Frankie a comentat situația într-un mod care i-a amuzat pe urmăritorii săi. În loc să alimenteze un nou conflict, aceasta a făcut o glumă pe seama asemănării despre care s-a discutat intens.

„Broooo, m-a spart poza asta pe care am găsit-o. Încep să mă gândesc serios că am fost adoptată, juuur!”, a scris Frankie, pe Instagram.

CITEŞTE ŞI: Bianca Ghiurcă l-a amenințat pe Marco după ce a văzut scenele intime cu Gabriella! „Principesa” s-a dezlănțuit: „O să se aleagă praful de el! Vă zic eu”

Dovada clară că Prințul Marco și Bianca Ghiurcă nu au divorțat! Cum au fost surprinși în Roma, după filmările Insula Iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației sale! Prezentatorul TV de la Antena 1 a mărturisit prin ce a trecut
Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației sale! Prezentatorul TV de la Antena 1 a mărturisit prin ce a trecut
Bianca Maria Comănici a fost cerută de soție în Turcia! Fosta concurentă „Puterea Dragostei” a primit un inel superb
Bianca Maria Comănici a fost cerută de soție în Turcia! Fosta concurentă „Puterea Dragostei” a primit un inel superb
Foștii concurenți de la Insula Iubirii au divorțat oficial! Bruneta are deja un ‘pețitor’: „A apărut acum câteva luni în viața mea”
Foștii concurenți de la Insula Iubirii au divorțat oficial! Bruneta are deja un ‘pețitor’: „A apărut acum câteva luni în viața mea”
Cum arată locul în care Armina și Marcel Andrei vor face nunta. Fosta concurentă ne-a oferit un sneak peek
Cum arată locul în care Armina și Marcel Andrei vor face nunta. Fosta concurentă ne-a oferit un sneak peek
Fosta concurentă de la Insula Iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru a doua oară
Fosta concurentă de la Insula Iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru a doua oară
Camerele Poliției Locale Pantelimon, la liber pe internet! Oricine le putea accesa. Probleme și în grădinițe
Mediafax
Camerele Poliției Locale Pantelimon, la liber pe internet! Oricine le putea accesa. Probleme și în grădinițe
Franța acuză oficial Iranul de atacul cibernetic care a afectat frigiderele a 700 de supermarketuri. Securitatea alimentară a Europei, sub asediu după ce sute de tone de alimente au fost alterate
Gandul.ro
Franța acuză oficial Iranul de atacul cibernetic care a afectat frigiderele a 700 de supermarketuri. Securitatea alimentară a Europei, sub asediu după ce sute de tone de alimente au fost alterate
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Cum arată bătrânețea în România: singuri, bolnavi şi săraci. Peste 600.000 de vârstnici nu au pe cine să cheme în ajutor
Adevarul
Cum arată bătrânețea în România: singuri, bolnavi şi săraci. Peste 600.000 de vârstnici nu au pe cine să cheme în ajutor
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Digi24
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Click.ro
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Digi 24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Dedeman: preț imbatabil pentru o cafetieră cu putere de 800 W
go4it.ro
Dedeman: preț imbatabil pentru o cafetieră cu putere de 800 W
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
George Simion anunță că protestul AUR din weekend va avea loc în orice circumstanțe. Președintele AUR acuză campanii de intimidare: „Sistemului îi e frică de vocea poporului”
Gandul.ro
George Simion anunță că protestul AUR din weekend va avea loc în orice circumstanțe. Președintele AUR acuză campanii de intimidare: „Sistemului îi e frică de vocea poporului”
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Mediafax Italia
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Mediafax Spania
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.