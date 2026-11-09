Ce înseamnă maxxing, cuvântul anului 2026. Cum se folosește

„Maxxing” nu este un concept nou. Termenul era folosit încă din anii ’40 în teoria jocurilor. Totuși, în ultimii ani, pe măsură ce încercăm să optimizăm toate aspectele vieții noastre, acest sufix a devenit tot mai prezent. Iată ce înseamnă maxxing, cuvântul anului 2026.

Ce înseamnă maxxing – cuvântul anului 2026

Încercăm să ne îmbunătățim personalitatea („personalitymaxxing”) pentru a-i cuceri pe cei din jur și să ne optimizăm somnul („sleepmaxxing”) pentru a ne odihni cât mai bine. Până și Pentagonul se laudă cu strategia numită „lethalitymaxxing” (creșterea la maximum a capacității letale).

Oamenii își optimizează aportul de proteine la micul dejun („proteinmaxxing”), folosirea inteligenței artificiale („tokenmaxxing”) sau își creează seri cât mai confortabile și relaxante vinerea („cozymaxxing”).

Răspândirea acestui cuvânt a fost atât de mare, încât Dictionary.com l-a desemnat cuvântul anului 2026.

Pentru a alege cuvântul anului, echipa Dictionary.com analizează tendințele de căutare, rețelele sociale și știrile, „iar apoi ne întrebăm ce termen spune cea mai convingătoare poveste despre anul respectiv”, explică Steve Johnson, director de lexicografie în cadrul Dictionary Media Group.

„Anul acesta, maxxing s-a remarcat pentru că are legătură cu atât de multe aspecte ale vieții. Oamenii își optimizează aportul de proteine la micul dejun, folosirea inteligenței artificiale în timpul programului de lucru sau își creează seri cât mai confortabile vinerea.”

Deși termenul „maxxing” există de mai multe decenii, în diverse forme, fenomenul care a contribuit la popularizarea sa recentă este „looksmaxxing”.

Acesta presupune să pui aspectul fizic mai presus de orice altceva și să faci eforturi extreme pentru a-ți îmbunătăți înfățișarea. Potrivit lingvistului Adam Aleksic, o mare parte din argoul folosit în prezent provine de pe forumul 4chan, iar termenul looksmaxxing își are rădăcinile în comunitățile online „incel”, care îl folosesc frecvent.

De unde a apărut termenul

Totuși, sufixul a ieșit din umbra platformei 4chan. Kelly Wright, lingvist și redactor asociat al publicației Among the New Words, care urmărește apariția unor termeni noi într-o revistă trimestrială, și colegii săi au documentat utilizarea acestui termen încă din 1990, când apărea în discuțiile despre Dungeons & Dragons (un joc de societate).

Ulterior, a fost întâlnit în postările de pe 4chan despre looksmaxxing, în anii 2010, iar în 2025 a apărut în discuții pe YouTube despre „vibemaxxing” (îmbunătățirea energiei și a stării de spirit) și în postări pe Substack despre „vocabularymaxxing” (îmbogățirea vocabularului, deoarece există anumite gânduri pe care nu le poți formula dacă nu ai cuvintele potrivite).

Wright consideră că termenul este deosebit de creativ, deoarece „poate fi aplicat oricărui lucru”. Datele Dictionary.com confirmă acest lucru: în august 2026, termenul era folosit în mediul digital de 19 ori mai des decât media lunară din 2025.

În prezent, cuvântul spune mult mai multe despre tendința de a optimiza fiecare aspect al vieții, alimentată de rețelele sociale.

„Dacă există un aspect al vieții care poate fi îmbunătățit, probabil că poate fi dus la maximum prin maxxing”, scrie Jennifer Donnelly, cercetătoare la RCSI University of Medicine and Health Sciences, într-un articol publicat pe platforma The Conversation.

Această tendință vine însă și cu riscuri, explică ea, deoarece sugerează că procesul de îmbunătățire are un punct final.

„Dar sănătatea, starea de bine, relațiile sociale și obiceiurile de viață nu sunt lucruri pe care le putem considera vreodată încheiate. În plus, maxxing poate încuraja „o monitorizare constantă a propriei persoane, autocritica și urmărirea unei versiuni ideale, considerate perfecte”.

De fapt, această obsesie pentru optimizare se observă și în prefixele și sufixele pe care le folosim. Printre termenii adăugați recent în dicționar se numără și cuvinte formate cu prefixe care exprimă intensitatea sau un nivel foarte ridicat, precum „hyper”, „ultra” și „super”, spune Johnson.

Sufixul are avantajul că este „infinit de adaptabil, dar ușor de recunoscut”, explică Daria Bahtina, lector universitar la Departamentul de Lingvistică al Universității din California, Los Angeles (UCLA), într-un e-mail.

„Poți atașa acest tipar practic oricărui cuvânt și, în același timp, să transmiți că faci parte dintr-un anumit moment lingvistic și cultural.”

De exemplu, să spui că îți optimizezi aportul de proteine („proteinmaxxing”) sună mult mai interesant decât să spui pur și simplu că mănânci mai multe proteine.

Cum a devenit atât de popular

Popularitatea termenului ar putea avea legătură și cu felul în care sună.

„Structura fonetică a unui cuvânt ne spune multe, iar maximalismul este în tendințe”, spune Wright.

O combinație de sunete asemănătoare, precum „maxx”, era deja pregătită să fie preluată și folosită pe scară largă.

Bahtina și Johnson sunt de acord că este puțin probabil ca majoritatea oamenilor care folosesc termenul „maxxing” să se gândească la legăturile sale cu comunitățile incel. Totuși, Bahtina se întreabă dacă utilizarea constantă a acestui cuvânt nu ar putea contribui la aducerea originilor sale în atenția publicului larg.

„Cineva întâlnește termenul pheromone-maxxing sau o altă variantă aparent inofensivă, dar poate enervantă, și descoperă brusc o cale lingvistică spre un univers ideologic mult mai larg”, scrie ea.

Lingviștii spun că este greu de făcut o predicție. Atunci când un termen de argou ajunge să fie folosit pe scară largă, își pierde adesea din popularitate și din caracterul distinctiv.

Totuși, Wright nu crede că „maxxing” va dispărea prea curând. Nu doar tinerii preocupați de optimizarea propriei vieți au adoptat termenul.

„Oamenilor de vârstă mijlocie le place foarte mult acest cuvânt. Și brandurile comerciale îl folosesc cu plăcere. Așa că probabil va rămâne în uz o perioadă destul de lungă.”

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