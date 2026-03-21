„Evaluatorii de fețe” – bărbații care dau note pentru frumusețe pe forumurile looksmaxxing

Tot mai mulți oameni își postează selfie-urile pe forumuri și grupuri online pentru a primi o notă pentru aspectul lor fizic. În spatele acestor comunități există însă o categorie specială de utilizatori: „face-raters”, persoane considerate autorizate să analizeze și să evalueze frumusețea altora.

Fenomenul face parte din cultura looksmaxxing, o subcultură online în care bărbații încearcă să își maximizeze atractivitatea fizică.

Bărbații care dau note pentru frumusețe

Ali, în vârstă de 21 de ani, îmi arată două fotografii într-un chatroom de pe Discord. În prima apare el acum: un bărbat încrezător, pozând din profil, cu un tatuaj cu un arbore de măslin pe piept. În a doua fotografie apare o imagine mai veche, din adolescență – un băiat cu trăsături mai blânde și o expresie neutră.

Întrebat cum se simte când se uită la aceste două imagini, Ali spune că diferența i-a schimbat viața. „Totul s-a schimbat. Aspectul chiar contează. Oamenii te tratează diferit, chiar și familia”, spune el.

Ali face parte din comunitatea looksmaxxing, o subcultură online în care bărbații își propun să își îmbunătățească aspectul fizic cât mai mult posibil. Pe serverele Discord dedicate acestui fenomen există canale pentru comparații de tip „mog battle”, unde membrii își compară fețele, dar și ghiduri despre sprâncene, îngrijirea pielii sau chiar consumul de steroizi.

Unul dintre cele mai populare canale este însă cel de „face-rating”, unde utilizatorii pot primi o notă pentru aspectul lor pe o scară de la unu la zece. Unele evaluări sunt gratuite, altele pot costa chiar și 30 de euro.

Ce este looksmaxxing?

Nu oricine poate evalua fețele celorlalți, potrivit revistei Dazed. În aceste comunități există utilizatori verificați, considerați „raters legitimi”, care au dreptul să acorde note oficiale.

Ali este unul dintre acești evaluatori. El spune că cei care vor să devină raters trebuie să treacă prin mai multe teste. „Dacă cineva vrea să fie evaluator, trebuie să îmi trimită mesaj și să îmi arate ce poate face. Îi trimit mai multe fețe de analizat și îl testez”, explică el.

După ce trec testele, evaluatorii pot analiza fotografiile încărcate de utilizatori și pot acorda un scor pe baza atractivității. În cadrul comunității, aceste note sunt tratate aproape ca niște verdicte.

Sistemele de evaluare a frumuseții

În universul looksmaxxing există două sisteme principale de evaluare. Primul este Decile, o scară de la unu la zece. Al doilea este PSL, un sistem considerat mai dur, care merge de la unu la opt și se concentrează pe succesul în materie de dating.

Potrivit evaluatorilor, scorurile funcționează astfel: cei care primesc note între trei și patru sunt considerate sub media atractivității, cei notați cu cinci sunt bărbați obișnuiți, iar scorul șase reprezintă ceea ce comunitatea numește „high-tier normie”. La nivelul superior se află categoria „Chad”, termen folosit pentru bărbații considerați extrem de atractivi.

Frumusețea, redusă la matematică

Mulți dintre acești evaluatori se bazează pe teorii despre proporțiile ideale ale feței, inspirate din „Raportul de Aur”, un concept matematic vechi de peste două milenii.

Ideea este că anumite proporții, precum raportul 1 la 1,618, creează armonie vizuală. Unii utilizatori spun că lățimea gurii ar trebui să fie proporțională cu distanța dintre nări sau că fața ar trebui împărțită în segmente perfect echilibrate.

Pe baza acestor calcule, evaluatorii stabilesc nota finală și recomandă diferite metode de îmbunătățire a aspectului. Uneori acestea implică schimbări simple de stil sau îngrijire, dar în alte cazuri pot include proceduri estetice sau intervenții chirurgicale.

Insecuritatea din spatele fenomenului

Deși comunitatea pare concentrată obsesiv pe perfecțiune fizică și standarde ridicate, mulți dintre membrii ei recunosc sincer că fenomenul este alimentat în principal de insecuritate profundă și anxietate socială.

Mulți utilizatori ajung pe aceste forumuri după respingeri dureroase sau după experiențe negative care le-au marcat imaginea de sine. De fapt, spun unii evaluatori cu experiență, oamenii nu caută doar sfaturi concrete despre cum să arate mai bine, ci mai ales validare emoțională și confirmarea că nu sunt invizibili sau urâți.

Chiar și persoane considerate atractive postează fotografii și întreabă: „Sunt urât? Spuneți-mi sincer.”

O nevoie umană ancestrală

La urma urmei, fenomenul nu este chiar atât de diferit de ceea ce mulți oameni au experimentat natural în adolescență: dorința profund umană de a ști cum sunt percepuți de ceilalți și dacă sunt acceptați sau doriți.

Diferența majoră este că, în aceste comunități online strict structurate, notele și evaluările sunt prezentate ca adevăruri obiective și științifice, nu ca simple opinii subiective. Iar pentru unii utilizatori vulnerabili, această validare numerică rigidă ajunge să definească modul în care își percep propria valoare.

