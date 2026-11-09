Cum încearcă Bianca Ghiurcă și Andrușca să „dreagă busuiocul” după ce s-a aflat deznodământul lor la Insula Iubirii

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco formează unul dintre cele mai controversate cupluri din sezonul X, Insula Iubirii. Concurentul a căzut în ispită cu Gabriella Barbu, dar chiar și așa pare că soția l-a iertat. Totuși, pentru a scăpa de gura lumii care a aflat deja deznodământul, Bianca a publicat o imagine care a atras imediat atenția.

După ce au apărut în mai multe ipostaze împreună, Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au fost surprinși împreună la botezul lui Milan, fiul Iustinei Loghin și al lui Cornel Luchian, foști concurenți Insula Iubirii. Numai că nu au fost doar ei la petrecere. Ionuț Mocăniță s-a afișat alături de Andușca, ispita cu care a rămas după emisiune. Cu toate acestea, ce a atras atenția a fost postarea „Principesei”. Șatena și-a luat gândul de la soț și s-a sărutat pe buze cu Andrușca. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Ghiurcă și Andrușca s-au sărutat pe buze!

Dacă în timpul emisiunii plângea și nu își dorea să mai vadă nimic compromițător cu partenerul ei, la opt luni după încheierea filmărilor, Bianca pare mai fericită ca oricând. Și nu singură, ci împreună cu Prințul Marco, cel care a înșelat-o la insulă. Mai mult decât atât, alături de ea este chiar Andrușca, una dintre ispitele din acest sezon. Cele două s-au afișat în repetate rânduri în mediul online, dar niciodată într-o astfel de ipostază.

Aflate la petrecerea de botez organizată de Iustina Loghin și Cornel Luchian, fetele au uitat de inhibiții și s-au sărutat pe buze. Să fie oare asta o pedeapsă pentru partenerul ei? Cine știe. Un lucru este cert: Bianca și Andrușca vor să distragă atenția de la deznodământul pe care mulți deja îl cunosc. În plus, chiar concurenta a scris în dreptul postării că ele au plecat împreună, acesta fiind adevărul suprem, însă, evident, este doar o glumiță. De asemenea, Andrușca i-a răspuns imediat, transmițând că nu s-a despărțit, de fapt, nimeni de ea.

„Vă spunem adevărul, noi două am plecat împreună acasă”, a scris Bianca Ghiurcă pe Instagram.

Cine a mai participat la botezul lui Milan

Pare că la botezul lui Milan a fost reuniunea de la Insula Iubirii. Pe lângă cuplurile Bianca Ghiurcă și Prințul Marco, Ionuț Mocăniță și Andrușca au mai fost prezenți și Francesca Sarao și Cristi Pungă, Bianca Giurcă și Patrick Deac, precum mulți alții.

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