Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau

Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
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Irina Fodor
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Finala Asia Express 2026 se apropie cu pași repezi. În ultima etapă au rămas Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Gabi Torje împreună cu Alin Alexuc. Pentru marele premiu se vor lupta doar două echipe, dar care să fie norocoasa care ajunge prima la Irina Fodor?

Cele trei echipe au demonstrat de-a lungul show-ului cât de puternice sunt. Numai că provocările continuă. Mai sunt doar trei ediții pe care telespectatorii le vor urmări cu sufletul la gură. Marea finală va avea loc miercuri, 11 noiembrie, de la 20:30 pe Antena 1. Două echipe se vor întrece pentru titlu și premiul cel mare, însă doar una va fi adevărata câștigătoare. Potrivit Gândul, cei care ar pune mâna pe trofeu ar fi Alin Alexuc și Gabi Torje. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt

Înainte de premiera sezonului, Alin Alexuc a intrat în apel la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce Gabi Torje și Mirela Vaida se aflau în platou. Întrebat de Florin Ristei cu cine ar participa din nou la show, Alexuc nu a ezitat și a răspuns că împreună cu prezentatoarea TV, Mirela. Numai că răspunsul său a atras imediat atenția.

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De ce? Pentru că a subliniat că, dacă ar face echipă cu vedeta, este sigur că ar câștiga din nou. Acest detaliu a făcut diferența, astfel că ne putem da seama că echipa câștigătoare este formată din Gabi Torje și Alin Alexuc. Pe de altă parte, băieții au demonstrat de-a lungul concursului cât de uniți sunt, dar și puternici și calculați.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a spus Alin Alexuc.

Gabi Torje, Alin Alexuc, Mirela Vaida/ sursa foto: captură Antena 1

Gabi Torje, Alin Alexuc, Mirela Vaida/ sursa foto: captură Antena 1

Ce face Gabi Torje după Asia Express

Gabi Torje s-a retras din fotbal în 2024, însă acest sport rămâne marea lui pasiune. Acesta a declarat de curând că, după Asia Express, s-a înscris la cursuri pentru antrenorat. Totuși, spune că se ocupă și cu alte activități, precizând că nu știe ce va fii pe viitor.

„Deocamdată sunt la niște cursuri de antrenor. Până se termină, mai durează. Până atunci trebuie să ne găsim activități, că altfel nu se poate. Nu sunt departe de sport, sunt mereu acolo! Vedem ce ne va rezerva viitorul. Încă nu știu exact”, a declarat Gabi Torje, potrivit libertatea.ro.

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