Câte clase și ce studii are Alin Alexuc, de fapt. Colegul lui Gabi Torje de la Asia Express a plecat singur de acasă la 14 ani

Alin Alexuc a intrat în atenția publicului larg odată cu participarea la Asia Express, unde este alături de fostul fotbalist Gabi Torje. Cei doi au o prietenie de mulți ani, iar în sezonul 9 al emisiunii, dedicat Drumului Mătăsii, au demonstrat că se pot baza unul pe celălalt în situațiile dificile. În prezent, echipa lor se numără printre ultimele cinci rămase în competiție, luptând pentru un loc în marea finală.

Deși telespectatorii îl descoperă acum într-un context diferit la Asia Express, Alin Alexuc are în spate o carieră sportivă impresionantă. Născut pe 3 februarie 1990, la Botoșani, acesta și-a dedicat cea mai mare parte a vieții luptelor greco-romane, disciplină în care a reprezentat România la patru ediții ale Jocurilor Olimpice.

Alin Alexuc, campion la lupte greco-romane

Alin Alexuc a început să se antreneze încă din copilărie, iar pasiunea pentru sport s-a transformat treptat într-o carieră de succes. Primele rezultate importante au apărut în adolescență. Parcursul său a presupus numeroase sacrificii. La 14 ani, a început să călătorească singur pentru a participa la pregătirile lotului național, iar în 2008 s-a mutat la București, unde și-a continuat dezvoltarea sportivă la clubul Dinamo.

La numai 16 ani, a devenit campion național la cadeți, iar un an mai târziu a obținut titlul de vicecampion european. În 2010, a câștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de juniori de la Budapesta.

Pe lângă performanțele din sala de antrenament, Alin Alexuc a acordat atenție și educației. Acesta a absolvit Facultatea de Drept și a demonstrat că poate îmbina pregătirea sportivă cu studiile.

De-a lungul carierei, luptătorul a participat la Jocurile Olimpice de la Londra, Rio de Janeiro, Tokyo și Paris. Printre cele mai importante rezultate ale sale se numără titlul de campion european obținut în 2020, două medalii europene de bronz și bronzul mondial câștigat în 2022, la Belgrad.

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