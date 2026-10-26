Alin Alexuc, de la Asia Express, primele declarații despre logodnică și copil: „O văd o mămică foarte bună”

Competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar concurenții se apropie cu pași repezi de finalul jocului. Una dintre echipele care s-a dovedit destul de puternice este cea formată din Gabi Torje și Alin Alexuc. Cel din urmă este sportiv de performanță, iar dacă despre activitatea lui profesională se știu multe, puțini sunt cei care știu ce se întâmplă în viața privată a acestuia. Ei bine, sportivul se iubește de 12 ani cu aceeași femeie, iar cei doi au multe planuri de viitor. Alin Alexuc a vorbit pentru prima dată despre cea care i-a fost alături mereu.

Alin Alexuc și-a dorit să își țină viața personală, mai ales pe cea sentimentală, departe de ochii curioșilor. Deși a preferat discreția, acum sportivul a vorbit despre femeia alături de care își împarte viața de mai bine de un deceniu. Cea care l-a cucerit definitiv se numește Antonia și i-a fost mereu un sprijin.

Alin Alexuc, gata să treacă la pasul următor

Alin Alexuc și Antonia sunt împreună de 12 ani, iar recent cei doi s-au logodit. Aceștia se pare că au multe planuri de viitor și sunt gata să treacă la următorul capitol. Își doresc să își întemeieze împreună o familie în adevăratul sens al cuvântului, așa că au apărut discuțiile și despre un copil.

Concurentul de la Asia Express își dorește să devină tătic, iar acest lucru se va întâmpla cât de curând. Sportivul spune că Antonia i-a demonstrat că este femeia potrivită pentru el, iar acesta consideră că o să fie o mămică excelentă.

„Iubita mea, nu este iubita mea… este logodnica mea. Ea se numește Antonia și suntem de aproape 12 ani împreună. Din punctul acesta de vedere, mă consider norocos pentru că, în ciuda programului de sportiv, a plecărilor, a distanței, ea mi-a fost mereu alături în toate momentele importante, grele sau frumoase din viața mea. Avem planuri mari împreună, dar, ca și în sport, lucrurile frumoase se fac în liniște. Desigur că mă văd și tătic, iar pe ea o văd o mămică foarte bună și cred că ne vom descurca de minune împreună”, a mărturisit Alin Alexuc, potrivit viva.ro.

Alin Alexuc, mândru de partenera sa

Atunci când vine vorba despre femeia perfectă, Alin Alexuc spune că nu are mari pretenții și pune accentul pe felul în care se înțeleg și rezonează două persoane. Și-a dorit o parteneră cu simțul umorului, care să știe ce vrea și care să se bucure de lucrurile simple. A fost norocos: a găsit-o în urmă cu 12 ani și acum nu își mai vede viața fără ea.

„Pentru mine, femeia ideală nu ține de un tipar anume. Cel mai mult contează să fie sinceră, să aibă simțul umorului și să fie un om bun. Îmi place o femeie cu personalitate, care știe ce vrea, dar care știe și să se bucure de lucrurile simple. Și, foarte important, să putem râde împreună. Până la urmă, dacă poți să fii tu însuți lângă omul de lângă tine, cred că ai găsit ceva special”, a mai spus Alin Alexuc.

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