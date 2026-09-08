Se știu câștigătorii Asia Express 2026? Cum s-a dat de gol unul dintre concurenți, chiar la Antena 1

Se știu câștigătorii Asia Express 2026? Cum s-a dat de gol unul dintre concurenți, chiar la Antena 1
Cine sunt câștigătorii Asia Express 2026?
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Nici bine nu a debutat Asia Express 2026 pe micile ecrane, că deja unul dintre concurenți s-a dat de gol și a dezvăluit cine este câștigătorul de pe „Drumul mătăsii” de la Antena 1, chiar în ziua în care s-a difuzat primul episod al showului. 

Duminică, 6 septembrie, a avut loc premiera primului episod din Asia Express 2026, sezonul 9. Cele 9 echipe au pornit pe spectaculosul „Drum al Mătăsii”, într-o aventură care îi va purta prin Uzbekistan și China. La fel ca în anii precedenți, în mijlocul necunoscutului, fără bani, fără telefoane și cu doar un dolar pe zi, concurenții vor trece prin probe de foc până la finalul călătoriei, Perla din Shanghai. Pe lângă depășirea propriilor limite fizic și psihice, miza financiară este pe măsură: un plic în valoare de 30.000 de euro și trofeul Asia Express.

Cine sunt câștigătorii Asia Express 2026

Anul acesta, se poate spune că unul dintre concurenți a bătut deja recordul la gafe. Înainte de difuzarea primului episod din sezonul 9, Alin Alexuc, jumătatea lui Gabi Torje de la Asia Express, s-a dat de gol. În dimineața zilei de duminică, Gabriel Torje și Mirela Vaida au fost invitați la Super Neatza, iar prin videocall a participat și Alin Alexuc.

Întrebat de către Florin Ristei dacă ar accepta să mai meargă în show și să facă echipă alături Mirela Vaida, Alin Alexuc s-a dat de gol și a mărturisit, printre rânduri, că are deja experiența victoriei și că, cel mai probabil, ar câștiga competiția „și cu ea”.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a spus Alin Alexuc în emisiune.

Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu de la Asia Express 2026. Sursa foto: Instagram

Nu este exclus ca Alin Alexuc și Gabi Torje să fie câștigătorii sezonului 9 Asia Express. Fanii emisiunii se întreabă deja dacă istoria nu cumva se repetă pe Drumul Mătăsii. Sportivi fiind și ei, asemănarea dintre cei doi și câștigătorii din sezonul 8 – Dan Alexa și Gabi Tamaș, pare să fie trasă la indigo: sportivi, rezistență fizică de invidiat, sprit de echipă și o dorință acerbă de a câștiga.

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