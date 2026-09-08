Schimbări majore pentru Andrei Rotaru. După despărțirea de Cristina Petre a devenit poet: „Universul din mine”

Andrei Rotaru pare să fi intrat într-o nouă etapă a vieții după despărțirea definitivă de Cristina Petre. Fostul concurent de la Insula Iubirii și-a făcut timp pentru noi preocupări, iar una dintre ele pare să fie poezia. Recent, acesta a publicat un videoclip în care recită versuri scrise chiar de el, despre viață și căutarea propriului drum.

Andrei Rotaru și Cristina Petre au participat împreună la sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, după mai bine de 12 ani de relație. Povestea lor s-a încheiat definitiv în urmă cu câteva luni, iar separarea a adus schimbări importante în viața fostului concurent.

În cadrul Insula Iubirii – Reuniuni, Andrei a făcut mai multe dezvăluiri despre perioada dificilă prin care a trecut și despre un episod care a avut loc după întoarcerea sa din Bali. Acesta a ajuns internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, după o intervenție a poliției și a unei ambulanțe la locuința sa.

Andrei Rotaru a susținut că nu a înțeles atunci cum s-a ajuns la această situație și a lăsat să se înțeleagă că fosta sa soție ar fi avut un rol în cele întâmplate.

Andrei Rotaru a început să scrie poezii

După despărțire, Andrei Rotaru s-a mutat la Brașov, unde locuiește alături de părinții săi. În această perioadă, pare să își canalizeze energia către activități care îi oferă un alt mod de a-și exprima gândurile.

Poezia publicată recent vorbește despre căutarea sinelui, despre întrebările pe care le poartă în interior și despre încercarea de a găsi răspunsuri după experiențele prin care a trecut.

„Adam şi Eva.

Trezirea.

Universul din mine.

Există poveşti care se scriu.

Și există povești care își amintesc că au fost trăite.

Nu ştiu în care dintre ele se află aceasta.

Știu doar că de când mă cunosc, am păstrat în mine o întrebare la care nimeni nu mi-a putut răspunde.

Nu era despre Dumnezeu, nu era despre lume, era despre mine.

Anii întregi am căutat răspunsul în oameni, în despărțime.

Că mă poate întregi, dar fiecare drum mă aducea înapoi, în același loc, în mine.”, sunt o parte din versurile recitate.

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