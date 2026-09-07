Ținuta bizară purtată de o profesoară de limba română în prima zi de școală. Imaginile s-au viralizat!

Noul an școlar a început cu emoții, plânsete, iar pentru alții, cu bucurie. O profesoară de română și-a surprins elevii care s-au așezat din nou în bănci cu o ținută neașteptată. Aceasta a publicat în mediul online reacțiile copiiilor care au fost incredibile.

Elevii în uniformă, iar profesoara…parcă gata să pășească pe covorul roșu. Așa s-a prezentat o profesoară de română în prima zi din noul an școlar. Delia Cojocaru, cadrul didactic, a ales să poarte o ținută îndrăzneață pentru a le atrage atenția copiiilor.

Tânăra a avut succes și asta pentru că reacția celor mici a fost incredibilă. Profesoara a publicat pe pagina sa de socializare o serie de fotografii, dar și un videoclip care a surprins momentul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a venit o profesoară de română îmbrăcată la prima zi din noul an școlar

Luni, 7 septembrie, elevii au început un nou an școlar. Printre uniforme, ghiozdane și mesaje de bun-venit, a avut o apariție parcă desprinsă din alt film. Cadrul didactic a ales să poarte în prima zi o rochie neagră, mulată, decoltată, potrivită pentru o seară de gală.

Probabil așteptându-se la întrebări precum „De ce așa?”, ea a lăsat un mesaj special în mediul online, parcă răspunzând deja curiozităților: ​„Și de ce nu?”. Mai mult decât atât, a scris în descrierea postării și câteva cuvinte de susținere pentru elevi.

„An nou, energie nouă, aceeași pasiune pentru educație. Hai să creștem împreună!”, a scris profesoara de română pe Instagram.

Cum au reacționat elevii

Pentru că și-a dorit o apariție de efect, profesoara de română a obținut reacții pe loc. În videoclipul postat de ea pe rețelele de socializare, se poate observa cum elevii zâmbesc, aplaudă și sunt entuziasmați de noul cadru didactic de la care vor învăța lucruri noi în acest an.

„Elevii mei m-au ,,aplaudat” din prima secundă; cred că ne vom înțelege bine. Voi cum vă amintiți prima oră cu un prof nou?”, a scris ea în dreptul videoclipului.

Totodată, din postările publicate pe contul său de Instagram reiese că stilul pe care l-a abordat în prima zi de școală a anului 2026 o caracterizează. Aceasta poartă adesea ținute elegante, în nuanțe deschise, prin care reiese rafinamentul.

VEZI ȘI: Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este cea mai cunoscută creatoare de conținut culinar din România

Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor. Eva și David învață la Cambridge School of Bucharest