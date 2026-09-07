Recunoști fetița din imagine?! Astăzi este cea mai cunoscută creatoare de conținut culinar din România

Luni, 7 septembrie, elevii au pășit din nou pe holurile școlii. Momentul le-a oferit persoanelor publice din România ocazia de a distribui imagini din prima lor zi de școală

Deși pare o fotografie banală, are în spate o poveste emoționantă. A fost făcută în anul 1994 și înrămează o fetiță brunetă, cu ochii mari și căprui și îmbrăcată în clasica uniformă școlară de la acea vreme.

Fetița aflată în prima zi de școală din viața ei, a devenit astăzi una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități din domeniul culinar din România. Rețetele ei se viralizează rapid și sunt încercate de numeroase gospodine. Numele ei este Geanina Staicu-Avram, însă oamenii o știu drept Jamila. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Jamila, imagine din prima zi de școală

Cu emoție, Jamila a transmis un mesaj în mediul online, alături de fotografia inedită. Aceasta a explicat că la acea vreme nu înțelegea ce presupune școala, iar pentru ea trezitul de dimineață, colegii și rutina erau o etapă complet nouă. Reflectând asupra imaginii, Jamila și-a amintit de întrebarea pe care i-a pus-o mamei sale după prima zi de cursuri.

„Prima zi de școală, clasa I, 1994! Clasica poză cu harta în spate, Abecedarul și cartea de matematică pe bancă. Neapărat uniforma de la acea vreme. O Geanina mică și speriată, într-o situație cu totul nouă pe care nu prea o înțelegea. Totul era nou, toți erau noi. Îmi amintesc că am întrebat-o pe mama după prima zi de școală dacă trebuie să mă mai duc și a doua zi. Cred că-mi imaginam că școala era un loc unde mergeai o dată și gata. M-am dus 17 ani la școală, nu doar o zi”, a scris Jamila în mediul online.

De asemenea, a ținut să precizeze că și acum își amintește de profesorii care i-au lăsat atât amintiri plăcute, cât și experiențe neplăcute.

„Am amintiri de tot felul. Unele frumoase, altele nu prea. Am profesori la care mă gândesc cu drag și acum, dar am și unii pe care nu-i pot ierta pentru felul în care s-au comportat cu mine”, a mai adăugat ea.

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